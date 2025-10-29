Procon-PR realiza mutirão online para renegociar dívidas; veja como participar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O mês de novembro vai trazer uma oportunidade para quem está com as contas no vermelho. A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Seju), por meio do Procon Paraná, realizará um mutirão online de renegociação de dívidas e orientação financeira durante todo o mês, de 1º a 30 de novembro.

A iniciativa conta apoio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), a Associação Brasileira de Procons (Proconsbrasil) e a Febraban. “Essa é uma oportunidade para os consumidores negociarem suas dívidas em atraso, seja no cartão de crédito, no cheque especial, com empréstimos pessoais ou no crédito consignado contraídos com bancos e instituições financeiras”, explica Valdemar Jorge, secretário da Justiça e Cidadania.

Mas atenção: nem todas as dívidas poderão entrar na negociação. Financiamentos que tenham bens como garantia – como carros, motos ou imóveis – ficam de fora da iniciativa. Contratos com parcelas em dia ou dívidas já prescritas também não poderão ser renegociados.

O mutirão acontecerá exclusivamente pela internet, através da plataforma consumidor.gov.br ou diretamente com a instituição financeira onde o consumidor mantém conta ou possui débitos.

E não é só a renegociação que está em pauta. Claudia Silvano, coordenadora do Procon-PR, destaca outro benefício importante: “Além da negociação das dívidas, o consumidor terá acesso à plataforma meubolsoemdia.com.br, que oferece, de forma totalmente gratuita, conteúdos sobre educação financeira, tema tão relevante e necessário para ajudar as pessoas a sair do sufoco”.

Como participar de mutirão de renegociação de dívidas no Paraná

Participar é simples. O consumidor precisa fazer o registro na plataforma www.consumidor.gov.br, onde receberá login e senha. Ao relatar o problema, deve informar o desejo de participar do mutirão de renegociação de dívidas.

Um detalhe importante: o consumidor precisa informar quanto pode pagar mensalmente na negociação. Após o registro completo, o banco ou instituição financeira tem 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta. Quando esse prazo terminar, o consumidor terá 20 dias para avaliar o retorno recebido.