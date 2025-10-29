Histórias de fé e superação unem os novos vizinhos em residencial de Curitiba

Habitação popular é mais do que entregar novas moradias, é também cuidar das pessoas e fortalecer os laços comunitários. Nesta terça-feira (28/10), a equipe social da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) promoveu mais uma etapa das ações de pós-reassentamento com as famílias beneficiadas no Residencial Divino, no Atuba. O foco desta vez foram as pessoas idosas, que participaram de uma roda de conversa para compartilhar emoções e experiências.

“As emoções são transversais, por isso fazemos esse trabalho, para que cada participante possa olhar o que há em comum entre eles, reforçando vínculos e criando redes de apoio. Pessoas idosas enfrentam desafios comuns, como luto, aposentadoria, doenças”, explica a assistente social Roberta Kisy, que mediou a atividade.

Durante as rodas, há três princípios básicos a serem respeitados: não julgar, ouvir com atenção e relatar apenas experiências próprias. A técnica chamada Terapia Comunitária Integrativa promove nas pessoas idosas o convívio social, reduz o isolamento, valoriza o saber acumulado e fortalece a autoestima.

Em etapas

As rodas de conversa estão acontecendo em etapas, sempre na casa de um dos moradores do conjunto – nas 72 moradias que formam o empreendimento vivem 30 pessoas idosas. Durante a atividade, após todos se apresentarem, cada participante destaca uma emoção relacionada ao momento atual da vida.

Entre os sentimentos citados estavam a tristeza pela perda de entes queridos, a alegria de viver com a família, a segurança do novo lar e a fé para enfrentar os desafios do dia a dia. Após todos falarem, os participantes da roda elegem uma das emoções, para que cada um relate uma experiência própria relacionada ao sentimento escolhido em votação.

Histórias de fé e superação

A fé foi a emoção mais votada pelo grupo, tema que guiou as histórias do encontro. O aposentado Benedito da Cunha, de 74 anos, compartilhou o momento em que sua vida mudou completamente. Ele enfrentava problemas com o vício em bebida e cigarro quando, em uma madrugada difícil, fez uma promessa que transformaria sua trajetória.

“Era uma sensação de que eu não passaria daquela noite. Orei com toda a minha fé e prometi que, se eu visse o dia amanhecer, nunca mais colocaria álcool e cigarro na boca. Já se passaram 22 anos desde aquele dia”, contou, emocionado.

Após anos vivendo na vulnerabilidade da antiga Vila Divino, Benedito agora mora em uma casa segura e confortável, entregue pelo programa habitacional da Prefeitura. Assim como a também aposentada Miraita Bueno, 63 anos, que recebeu a roda de conversa na sala de sua nova casa, orgulhosamente decorada.

Ela compartilhou sua história de superação de uma forte depressão, vivida há 12 anos. “Eu ficava só na cama, sem vontade de nada. Foi a fé em Deus que me curou. Hoje estou aqui, nessa casa maravilhosa, aproveitando a vida e cheia de gratidão”, afirmou.

Transformação no Atuba

O projeto de urbanização da Vila Divino está promovendo uma grande transformação na região, antes marcada por alagamentos e insegurança. Do total de 108 moradias previstas, 72 já foram entregues pelo prefeito Eduardo Pimentel, em maio, e outras 36 estão em construção.

Todas as casas contam com painéis fotovoltaicos, que reduzem o consumo de energia e reforçam o compromisso da cidade com a sustentabilidade.

O investimento total é de R$ 23,9 milhões, com recursos municipais dentro do PRO Curitiba, o maior programa de obras e reformas da história da cidade. O valor contempla a construção das moradias, o pagamento de auxílio-moradia às famílias durante o período de obras e a infraestrutura completa do empreendimento, com ruas pavimentadas, calçadas, redes de água, drenagem, esgoto, e um parquinho infantil.

“Temos muito orgulho de nosso projeto na Vila Divino. Uma obra com ótimo acabamento, que está proporcionando uma vida nova para essa comunidade”, ressalta o presidente da Cohab, André Baú.