Parem as máquinas! A notícia de hoje é a chance que muita gente esperava. O prazo para envio das “Histórias de Busão” foi PRORROGADO e agora quem quiser concorrer a uma TV QLED 4K de 55 polegadas tem mais uma chance de participar.

Chegou a hora de juntar os amigos e a família para lembrar dos “causos” e passagens engraçadas e pitorescas, ler o regulamento do concurso (veja no final deste texto) Histórias de Busão da Metrocard e ganhar esse presente de Natal antecipado.

>>> Clique aqui para enviar sua história por WhatsApp

Os interessados em participar precisam ler com atenção o regulamento da promoção para ficar por dentro das regras, prazos e detalhes e, assim, garantir a validade da sua inscrição. As histórias devem ser enviadas em áudio para o WhatsApp da Tribuna do Paraná, pelo número (41) 9 9683-9504. É preciso escrever na mensagem enviada que o áudio é participante do Histórias de Busão.

As duas melhores histórias serão animadas pela artista e criadora de conteúdo Brenda Macedo, do perfil @breemotion, que tem quase 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Depois de escolhidas, as histórias vão para a votação popular, e quem tiver mais curtidas nas publicações feitas em “colab” da Tribuna, Metrocard e Breemotion, no Instagram, será o grande vencedor.

A história deverá ter acontecido com o próprio participante e estar de acordo com o tema do concurso (histórias curiosas, engraçadas ou emocionantes). A promoção tem certificado de autorização da SPA/ME N.° 03.043874/2025. Veja o regulamento completo no documento no final deste texto.

Promoção de sucesso

Associação de empresas que administram o transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba, a Metrocard considera o Histórias de Busão um sucesso. “Através das divertidas Histórias de Busão, a Metrocard deseja despertar as memórias afetivas que as viagens cotidianas de ônibus trazem em todos nós!”, disse Ayrton Amaral Filho, CEO da empresa.

Ouvir as histórias e transformá-las em animação foi uma experiência única, garante Brenda. “Achei superdivertido, sobretudo a iniciativa. Acho que isso motiva o público a interagir mais com o perfil e gera identificação. Além disso, as histórias foram bem diferentes e inusitadas, e isso ajuda muito no processo criativo. Espero que este ano tenha histórias ainda mais animadas e loucas”, diverte-se.

E a história vencedora foi contada pela Crislaine dos Santos Sá (clique aqui para relembrar). “Foi muito legal, uma experiência maravilhosa. Fui muito bem recebida por toda a equipe da Metrocard, todos simpáticos e educados. Me senti muito importante por sair minha história na Tribuna. Foi algo que nunca pensei que ia acontecer”, disse a vencedora do concurso do ano passado.

