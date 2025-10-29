Empresário dono de templo Geek de Curitiba anuncia venda do espaço

Fundado em 2021, em meio às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o espaço físico do Shinobis Restaurante e Karaokê, referência da cultura pop em Curitiba, foi colocado à venda. O anúncio foi feito nas redes sociais pelo sócio-fundador do empreendimento, Rogério Campos. Segundo ele, o ponto comercial localizado na Rua Doutor Faivre, nº 507, na região central da capital, está disponível por R$ 250 mil.

O imóvel possui alvará ativo para funcionamento com capacidade para até 125 pessoas. O local conta com isolamento acústico completo, sistema de combate a incêndio com saídas de emergência certificadas, além de um projeto de iluminação cênica e elétrica preparado para eventos, shows e apresentações. A estrutura física soma cinco banheiros, entre eles um adaptado para pessoas com deficiência, conforme exigências de acessibilidade.

Com aproximadamente 236 metros quadrados de área total, o espaço possui duas áreas principais. A parte interna abriga o restaurante temático, palco para apresentações e um espaço dedicado à exposição e venda de itens de colecionador. Já a área externa concentra fliperamas, ambientes de convivência e painéis instagramáveis inspirados em animes, filmes e séries. Segundo Rogério Campos, devido à estrutura pronta, um novo empreendimento poderia começar a funcionar no local em até 30 dias após a compra.

Após o anúncio, clientes e seguidores questionaram o futuro do Shinobis. Em resposta, o proprietário afirmou que a venda se refere apenas ao ponto físico e que o projeto deve passar por uma reestruturação. Ele sinalizou que a marca pretende continuar ativa, embora em um novo formato ainda não divulgado.

Recentemente, o blog Rango Barateza, da Tribuna, esteve no estabelecimento e provou o cardápio. Relembre aqui o famoso Corn Dog do Shinobi.

Restaurante vem enfrentando dificuldades

Em agosto, a equipe do restaurante havia revelado nas redes sociais que enfrentava dificuldades financeiras provocadas pela queda de público e pela redução nos pedidos. Em uma publicação que ganhou repercussão entre fãs e frequentadores, o Shinobis mostrou mesas vazias e usou as hashtags #SalveOShinobis e #JuntosPelaCulturaPop para pedir apoio da comunidade geek de Curitiba.

Criado a partir de um evento tradicional do universo geek que ocorre na cidade há mais de 16 anos, o Shinobis se tornou, ao longo dos últimos quatro anos, um espaço de encontro para fãs de anime, cultura pop, card games, cosplay e karaokê. O restaurante chegou a receber atrações nacionais do cenário geek e promover eventos temáticos semanais.

Apesar da venda do espaço, o restaurante continua funcionando normalmente. A programação segue ativa, inclusive com uma festa especial de Halloween marcada para esta sexta-feira (31/10), com concurso de cosplay e atrações musicais.

Serviço

Shinobis Restaurante e Karaokê

Local: Rua Dr. Faivre, nº 507, no bairro Centro

Horário de funcionamento: terça-feira a quinta-feira, das 17h às 23h; e sextas e sábados, das 15h às 23h

Informações pelo WhatsApp 41 98836-9385

