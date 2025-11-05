De Ford 1929, Papai Noel dá início ao Natal do Shopping Mueller nesta quinta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O espírito natalino vai tomar conta do Shopping Mueller, em Curitiba, a partir das 19 horas desta quinta-feira (06/11), momento da chegada do Papai Noel no local. O bom velhinho desembarcará em grande estilo, a bordo de um Ford 1929, pela Avenida Cândido de Abreu, marcando o início das festividades de fim de ano.

Após a recepção em frente ao shopping, o Papai Noel seguirá em cortejo pelos corredores, acompanhado de uma banda formada por duendes e de personagens natalinos. Durante o evento, serão distribuídos balões para as crianças.

A chegada do Papai Noel marca a inauguração da decoração do Natal Mueller. A passarela de acesso ao estacionamento no piso G2 será a porta de entrada da Fábrica de Natal Mueller. O espaço terá aroma de doces, muitas luzes e trilha sonora temática. Na Passarela da Fábrica, o público poderá contemplar duendes e o próprio bom velhinho em ação, em um cenário dinâmico com cenas que ganham movimento e dão vida à decoração, criando a sensação de uma fábrica em funcionamento.

A Passarela leva até a Fábrica de Natal Mueller, instalada no piso L4, que reúne brinquedos e espaços interativos para a criançada. Os pequenos poderão se divertir no gira-gira em formato de bolas natalinas e passear de trenzinho por dentro da fábrica.

O tradicional Trono do Papai Noel, localizado no piso L1, será o ponto de encontro do bom velhinho com os visitantes, que poderão registrar fotos e compartilhar os pedidos de Natal. O espaço também oferece a Oficina de Cartinhas – uma área especialmente decorada para as crianças escreverem pedidos ao Papai Noel.

Em todos os pisos do Shopping Mueller, o clima de Natal toma conta. No vão central, uma árvore de 14 metros de altura e cascatas de luzes ganham destaque. Na parte externa, o telhado do shopping recebe milhares de microlâmpadas, assim como as marquises que também ganham iluminação especial.

Início da decoração de Natal / Chegada do papai Noel: dia 06 de novembro (quinta-feira), às 19h

Passarela da Fábrica: Passarela de acesso ao estacionamento G2, de 06/11 a 31/12, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados, das 14h às 20h.

Fábrica de Natal Mueller: Piso L4, de 06 de novembro a 31 de dezembro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados, das 14h às 20h, com bilheteria. Valores de ingressos individuais: Gira-gira (idade de 3 a 8 anos) – R$10 e Trenzinho (idade de 3 a 12 anos) – R$20.

Trono do Papai Noel: Piso L1, de 06 de novembro a 24 de dezembro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14 às 20h. No dia 24 de dezembro, das 10h às 16h.

Local: Shopping Mueller (Av. Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico)