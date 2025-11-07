Tempestade provoca estragos em cidades do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um forte temporal provocou estragos em cidades do Paraná nesta sexta-feira (07/11). Em Rio Bonito do Iguaçu, localizado na região centro-sul do estado, imagens impressionantes mostram o estrago deixado pela tempestade. Existe a suspeita de que um tornado passou pela região, mas ainda não há confirmação.

Após a passagem da chuva acompanhada de fortes ventos, o município solicitou ajuda à Defesa Civil do Paraná.



De acordo com a Defesa Civil, o município sofreu danos extensivos, com afetação das estruturas locais e queda de energia elétrica. No entanto, ainda não há informações sobre a quantidade de afetados, desabrigados e extensão dos danos. As equipes seguem em atendimento e fazendo os levantamentos necessários.



A Defesa Civil também confirma que outras cidades na região foram afetadas. Equipes também acompanham a evolução desta situação. Atualizações sobre os danos devem ocorrer na manhã deste sábado (08/11).

O Secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex de Oliveira, publicou nas redes sociais um vídeo que mostra diversos estragos em Rio Bonito do Iguaçu. De acordo com o secretário, o temporal também atingiu Candói. Assista:

Ciclone extratropical no Paraná

Durante toda a semana, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e a Defesa Civil emitiram alertas sobre a possibilidade de fortes chuvas para esta sexta-feira. A instabilidade climática é resultado da formação de um ciclone extratropical na região sul do país, fenômeno que influencia as condições do tempo em todo o território paranaense.

Por volta das 20 horas, o radar do Simepar registrou a chegada da chuva intensa na região de Curitiba. Meteorologistas alertam que o temporal está se movimentando rapidamente. Veja:

Foto: Simepar

Até 20h50, as maiores rajadas de vento foram registradas nas seguintes cidades:

Cascavel: 66,2km/h às 20h30

Cornélio Procópio: 76km/h às 20h30

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: 52,9km/h às 19h30

Guarapuava: 50km/h às 19h45

Laranjeiras do Sul: 61,6km/h às 19h45

Londrina: 60,1km/h às 20h15