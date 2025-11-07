Ciclone extratropical traz alerta laranja de tempestade para Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O fim de semana em Curitiba será marcado por instabilidade climática devido à formação de um ciclone extratropical no sul do país que deve influenciar o tempo em todo o Paraná. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há alerta laranja de tempestade para todo o estado, indicando risco de chuvas intensas entre sábado (08/11) e domingo (09/11).

Segundo a previsão do tempo para Curitiba, a capital dos paranaenses deve registrar queda nas temperaturas, com máxima de 24°C no sábado e de 18°C no domingo, por causa da aproximação do ciclone extratropical. A mínima pode chegar a 12°C, trazendo sensação de frio úmido para os curitibanos. O Simepar aponta que a precipitação acumulada pode alcançar 1,7 mm durante o fim de semana.

“A chuva é forte no momento entre o norte da Argentina e o Rio Grande do Sul, já em função da presença do sistema de baixa pressão. No Paraná o tempo segue estável, com presença de muitas nuvens entre o Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e o Leste do estado. Na metade norte o sol predomina. Nas próximas horas o vento predominante de norte se intensifica no interior, com rajadas que devem superar os 50 km/h”, disse o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Inmet emite alerta laranja GIGANTE

O alerta laranja emitido pelo Inmet atinge todo o Paraná e indica possibilidade de ventos que podem atingir até 60 km/h, com risco de quedas de árvores e alagamentos em pontos específicos da cidade, em decorrência do ciclone extratropical. As regiões mais baixas de Curitiba devem redobrar a atenção durante os temporais.

Para quem precisa se deslocar pela cidade, a recomendação é evitar áreas conhecidas por alagamentos e ficar atento às atualizações dos órgãos oficiais. A Defesa Civil orienta que a população mantenha distância de estruturas metálicas durante as tempestades e evite áreas arborizadas em momentos de ventos fortes.

Imagem mostra a dimensão do alerta laranja emitido pelo Inmet. Foto: Reprodução/Inmet.

Previsão do tempo para Curitiba: Quando melhora?

O tempo deve começar a estabilizar apenas na segunda-feira (10/11), quando o ciclone perderá força e se afastará do continente. Para segunda-feira a previsão do tempo para Curitiba indica céu limpo, com sol, e temperatura entre os 12 e 24ºC. Até lá, a recomendação é manter guarda-chuvas e capas de chuva sempre à mão para enfrentar o tempo instável na capital paranaense.

