Apartamento de R$ 40 milhões em Curitiba tem bosque particular e sensação de casa nas alturas

Morar em uma casa térrea no meio de um bosque, a 30 metros de altura. É esta sensação que o condomínio elencado como o mais caro de Curitiba (PR) promete entregar aos seus moradores. O empreendimento de luxo, Ícaro Casa-Térrea, da AG7, movimentou mais de R$ 200 milhões em vendas antes de ficar pronto.

O condomínio mais caro de Curitiba fica localizado na região que passou a ser denominada como “novo Ecoville”, que se trata da junção de partes dos bairros Mossunguê, Campo Comprido e Campina do Siqueira. A unidade mais exclusiva do Ícaro Casa-Térrea tem 1,5 mil m² e foi vendida por R$ 40 milhões.

Com entrega prevista para o ano de 2029, o projeto pretende ressignificar o conceito de “casas suspensas” e tornou-se um empreendimento desejado no mercado imobiliário de alto padrão no Brasil.

Casas flutuam sobre bosque de Mata Atlântica

O diferencial que os responsáveis pelo Ícaro Casa-Térrea destacam está em sua arquitetura disruptiva. Cada uma das 38 residências independentes ocupa uma laje linear elevada, integrada à paisagem. Com a aplicação desta proposta, o morador tem a impressão de viver em uma casa térrea em meio à natureza, com infraestrutura e segurança de um condomínio vertical de luxo.

“O Ícaro Casa-Térrea se diferencia pelo conjunto de atributos exclusivos que elevam o padrão de moradia em Curitiba”, diz a gerente do projeto, Juliana Zandoná. As unidades variam entre 480 e 1.450 m², distribuídas em um terreno de 20 mil m². Contam, ainda, com floreiras perimetrais que reforçam a integração entre arquitetura e natureza.

De acordo com Zandoá, elementos arquitetônicos proporcionam privacidade sem comprometer a sensação de amplitude e conexão com o verde. O projeto é assinado pelo escritório Architects Office, liderado por Greg Bousquet, que atua no Brasil e no exterior há mais de duas décadas. O conceito dá continuidade à série iniciada com outro empreendimento, o Ícaro Jardins do Graciosa. O projeto de Arthur Casas transformou a arquitetura curitibana com floreiras, concreto aparente e forro de madeira.

Bosque particular abriga 700 novas árvores e área de preservação permanente

A área externa do condomínio que é considerado como o mais caro de Curitiba conta com um bosque de 11 mil metros quadrados, revitalizado com espécies nativas da Mata Atlântica. Além disso, inclui uma área de preservação permanente de quase 3 mil metros quadrados.

O projeto paisagístico, assinado por Ricardo Cardim — ativista especializado em recuperação da biodiversidade que trabalha exclusivamente com vegetação nativa —, prevê o plantio de mais 700 árvores, sendo 20 araucárias, dentro do condomínio. O resultado é uma imersão na natureza, com cascata, lago e pistas de caminhada que recriam a atmosfera de um parque privativo.

Nas áreas comuns, os moradores terão acesso a um spa e academia equipada com marcas internacionais, sempre com vista para o verde. “Cada detalhe do Ícaro Casa-Térrea tem um propósito e seu valor transcende qualquer aritmética de reais por metro quadrado”, evidencia Zandoná.

Design de interiores leva assinatura da brasileira integrante da elite mundial da decoração

A AG7 contratou Juliana Vasconcelos para o design de interiores. Ela é a única brasileira a integrar a “A-List” da revista norte-americana Elle Decor, publicação que seleciona anualmente os 100 nomes de maior destaque mundial na área.

O projeto de interiores privilegia materiais sustentáveis e sistemas de iluminação e climatização eficientes, alinhados ao compromisso ambiental da incorporadora. “A AG7 recebeu recentemente o selo de empresa do Sistema B — concedido pelo B Lab —, que reconhece altos padrões de desempenho social, ambiental, transparência e responsabilidade corporativa”, destaca a gerente do projeto.

De acordo com ela, a combinação entre arquitetura de vanguarda, design sofisticado e compromisso com a sustentabilidade materializa o conceito de wellness living: um estilo de vida pautado em saúde, equilíbrio e qualidade de vida.

Vendas do condomínio mais caro de Curitiba alcançam 35% do valor total antes da conclusão das obras

O sucesso comercial do Ícaro Casa-Térrea impressiona a gerente do projeto. De acordo com ela, o empreendimento alcançou aproximadamente 35% do Valor Geral de Vendas (VGV), e a expectativa é atingir 100% antes da entrega.

“As unidades estão sendo rapidamente absorvidas graças ao conceito inovador de casas térreas suspensas, que alia privacidade, exclusividade e integração com a natureza”, pontua Zandoná.

