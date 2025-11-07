Paranaenses batem na trave da Mega Sena e levam mais de R$ 32 mil cada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O sorteio da Mega Sena 2937, realizado na noite desta quinta-feira (6 de novembro de 2025), fez o coração de muita gente acelerar — especialmente de dois apostadores do Paraná que ficaram a um número do prêmio milionário.

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas (12, 17, 26, 34, 44 e 52), e o prêmio principal de R$ 18 milhões acumulou. Agora, o próximo sorteio, marcado para este sábado (8/11), promete pagar R$ 55 milhões a quem cravar os seis números da sorte.

Mas teve paranaense sorrindo à toa. Dois apostadores do estado acertaram a quina (cinco dezenas) e vão levar R$ 32.512,40 cada.

As apostas premiadas saíram para:

Pato Branco , no Sudoeste do estado — Teimosinha simples feita na Lotérica Tupi ;

, no Sudoeste do estado — Teimosinha simples feita na ; Rolândia, no Norte do Paraná — aposta feita pelo internet banking da Caixa.

Ambas as apostas foram simples, com apenas seis números, o que mostra que não é preciso gastar muito para chegar perto da bolada.

No total, segundo a Caixa Econômica Federal, 85 apostas em todo o país acertaram a quina. Outras 4.983 apostas fizeram a quadra e levaram prêmios de R$ 789,04 cada.

Como apostar no próximo sorteio da Mega Sena

O próximo concurso, o 2938, será sorteado neste sábado (8/11), com o prêmio acumulado em R$ 55 milhões.

As apostas podem ser feitas:

Nas lotéricas credenciadas até as 19h do sábado , ou

até as , ou Pelo aplicativo Loterias Caixa ou site oficial: loterias.caixa.gov.br.

O jogo simples custa R$ 6,00, e o apostador pode escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Quanto mais números escolhidos, maior o valor da aposta — e as chances de ganhar também.

