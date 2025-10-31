BR-116: acidente impressionante tem caminhão destruído em praça de pedágio

Um caminhão tombou em uma praça de pedágio na Região Metropolitana de Curitiba, na madrugada desta sexta-feira (31/10). O acidente ocorreu por volta das 4h, no quilômetro 57 da BR-116, na pista sentido Curitiba, em Campina Grande do Sul. O acidente ocorreu em meio às praças de pedágio.
Apesar da cena impressionante, com o caminhão destruído entre as cabines da praça de pedágio, ninguém ficou ferido. O atendimento foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio de equipes da concessionária responsável pela rodovia. O tombamento não chegou a provocar bloqueio na via.
A carga, composta por materiais recicláveis organizados em grandes blocos, como plásticos e papelão, ficaram espalhados nas proximidades da cabine.
As causas do acidente ainda serão investigadas.
