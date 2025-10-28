Jovem morre ao cair de moto na BR-376 e outro acidente é registrado em seguida

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um jovem motociclista morreu na manhã desta terça-feira (28/10), após cair da moto que pilotava na BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Após essa ocorrência, um segundo acidente aconteceu no mesmo local, envolvendo um caminhão e outros veículos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão não conseguiu frear a tempo e atingiu outros veículos. Além dele, três carros e uma moto se envolveram no segundo acidente. Segundo a corporação, nessa situação, apenas o condutor da moto teve ferimentos moderados.

Todos os motoristas envolvidos foram submetidos ao teste do bafômetro, mas nenhum teve indicação de consumo de bebida alcóolica. O nome do motociclista que morreu no primeiro acidente não foi divulgado.