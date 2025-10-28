Risco moderado

Chuva intensa pode provocar alagamentos em Curitiba e região, diz alerta

Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 28/10/25 15h42
Chuva intensa provoca alagamento em rua
Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná | Arquivo

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) divulgou que o risco de eventos geo-hidrológicos, como alagamentos, é considerado moderado em áreas de Curitiba e região metropolitana durante esta terça-feira (28/10).

De acordo com o órgão, devido à previsão de chuvas com possibilidade de pancadas fortes, essas regiões podem enfrentar enxurradas, inundações pontuais e alagamentos em áreas rebaixadas e/ou com deficiências no sistema de drenagem.

Além da Grande Curitiba, outras cidades do Paraná podem ser afetadas. Na região dos Campos Gerais, por exemplo, há risco de enchentes, com destaque para o município de Telêmaco Borba. Confira quais são:

  • Adrianópolis;
  • Agudos do Sul;
  • Almirante Tamandaré;
  • Araucária;
  • Balsa Nova;
  • Bocaiúva do Sul;
  • Campina Grande do Sul;
  • Campo do Tenente;
  • Campo Largo;
  • Campo Magro;
  • Cerro Azul;
  • Colombo;
  • Contenda;
  • Curitiba;
  • Doutor Ulysses;
  • Fazenda Rio Grande;
  • Itaperuçu;
  • Lapa;
  • Mandirituba;
  • Piên;
  • Pinhais;
  • Piraquara;
  • Quatro Barras;
  • Quitandinha;
  • Rio Branco do Sul;
  • Rio Negro;
  • São José dos Pinhais;
  • Tijucas do Sul;
  • Tunas do Paraná;
  • Antonina;
  • Guaraqueçaba;
  • Guaratuba;
  • Matinhos;
  • Morretes;
  • Paranaguá;
  • Pontal do Paraná;
  • Antônio Olinto;
  • Bituruna;
  • Cruz Machado;
  • General Carneiro;
  • Paula Freitas;
  • Paulo Frontin;
  • Porto Vitória;
  • São Mateus do Sul;
  • União da Vitória.

Todo o estado de Santa Catarina também está sob o mesmo alerta.

Como se proteger de temporais

Em caso de rajadas de vento, não é recomendável se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

A orientação é para que, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Diante de problemas é recomendado entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.


