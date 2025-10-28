Lista de aprovados para 2ª fase da UFPR será divulgada nesta terça (28)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgará a lista de aprovados para a 2ª fase do vestibular 2026 nesta terça-feira (28/10). O resultado poderá ser conferido a partir das 18 horas no site de concursos da universidade.

Conforme a UFPR, os aprovados farão mais dois dias de avaliação: em 30 de novembro, em que será aplicada a prova de compreensão e produção de textos, e em 1º de dezembro, dia em que serão realizadas as provas específicas.

O gabarito da prova da primeira fase, aplicada no dia 5 de outubro, foi divulgado no dia seguinte. Confira o gabarito oficial aqui. A previsão para a divulgação do resultado final é 16 de janeiro de 2026.

Conforme a instituição, em 2025, a UFPR disponibilizou 5.313 vagas em 143 cursos de graduação, em seis cidades do estado: Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. Foram mais de 39,5 mil candidatos inscritos, o maior número desde o vestibular 2019.

Vestibular em fase única pode ser retomado

A Reitoria da UFPR confirmou durante a primeira fase do vestibular 2026 que encaminharia ao Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE) uma proposta para que o vestibular seja realizado em fase única a partir do ano que vem.

O anúncio foi feito pelo reitor Marcos Sunye. Ele afirmou que a intenção é reduzir a abstenção e simplificar o processo para os candidatos.

Com o novo formato, se evitaria, por exemplo, a necessidade dos vestibulandos que moram em outras cidades realizarem dois deslocamentos para realizar as provas. A medida também visa reduzir a coincidência de datas com processos seletivos de outras instituições.