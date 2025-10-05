Fim da segunda fase! UFPR pretende retomar vestibular em fase única

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Reitoria da Universidade Federal do Paraná (UFPR) confirmou, neste domingo (05/10), que encaminhará nas próximas semanas ao Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE) uma proposta para que o vestibular seja realizado em fase única a partir de 2026.

O anúncio foi feito pelo reitor Marcos Sunye. Ele afirma que a intenção é reduzir a abstenção e simplificar o processo para os candidatos. Com o novo formato, se evitaria, por exemplo, a necessidade dos vestibulandos que moram em outras cidades se deslocarem duas vezes para realizarem as provas. A medida também visa reduzir a coincidência de datas com processos seletivos de outras instituições.

Entre 1973 e 2003, a UFPR realizou vestibular em fase única. Nesse período, o número de dias de prova variou entre três e seis, mas sempre dias seguidos. Conforme a instituição, em 2004, o processo seletivo passou a ser em duas fases: prova objetiva de conhecimentos gerais, na primeira, e produção e compreensão de textos, mais provas específicas, na segunda. Em 2020, por causa da pandemia da covid-19, o processo teve fase única, retornando ao modelo de duas fases no ano seguinte.

A decisão final a respeito da mudança será de responsabilidade do CEPE. Caso o conselho aprove a proposta, a prova de conhecimentos gerais e produção e compreensão de textos passará a ser realizada em um único dia.

Número de abstenções aumentou pouco

De acordo com a UFPR, a prova da primeira fase do Vestibular 2026 foi aplicada neste domingo para 33.665 candidatos, de um total de 39.565 inscritos. Ao todo, 5.900 não compareceram, o que representa uma taxa de abstenção de 14,91%.

A instituição afirma que a porcentagem ficou um pouco acima do Vestibular 2025, que foi de 13,3%, mas ainda abaixo do Vestibular 2024, que registrou 17,74%.

“Este foi o vestibular com o maior número de inscritos desde antes da pandemia, o que nos deixou muito felizes. Provavelmente o fator que mais contribuiu para isso foi a remodelação da Feira de Cursos e Profissões da UFPR, realizada num local mais acessível para os candidatos. A feira recebeu público recorde, o que se refletiu no aumento de 7% no número de inscrições em relação ao vestibular anterior”, afirmou o reitor.

O coordenador geral do Núcleo de Concursos da UFPR, professor Marco Antonio Randi, afirma que a aplicação da prova foi realizada sem transtornos em todas as cidades.

Gabarito da prova da UFPR

A previsão é de que o gabarito preliminar da prova de conhecimentos gerais seja divulgado nesta segunda-feira (06/10), às 12 horas, pelo site do vestibular. A lista de convocados para a segunda fase será publicada no dia 28 de outubro, às 18 horas.

A próxima prova acontece nos dias 30 de novembro (produção e compreensão de textos, para todos os convocados) e 1º de dezembro (provas específicas, apenas para inscritos em cursos com essa exigência). Conforme a instituição, cada candidato fará a prova da segunda fase na cidade-sede do curso que escolheu.