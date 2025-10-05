UFPR aplica neste domingo a 1ª fase do vestibular para mais de 39 mil candidatos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) aplica neste domingo (05/10) a prova da primeira fase do Vestibular 2026. Estão inscritos 39.565 candidatos, o maior número desde o vestibular 2019. Em relação ao vestibular 2025, o crescimento é de 7%.

A prova começa às 14 horas nas cidades: Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Jandaia do Sul, Londrina, Maringá, Matinhos, Palotina, Paranaguá e Toledo, e também em Joinville, em Santa Catarina. Os portões de acesso aos locais de prova abrem às 12h40 e fecham às 13h30.

A orientação da universidade é para que os candidatos confiram antecipadamente e façam print (em papel ou no celular) do comprovante de ensalamento, pois nos locais de prova não haverá equipes para prestar essa informação.

+ Leia mais Sensor desenvolvido na UFPR identifica metanol na bebida em segundos

Outra recomendação é para que os candidatos saiam cedo de casa, para evitar contratempos. É importante lembrar que em diversas cidades que terão prova do vestibular da UFPR haverá também, no domingo à tarde, a prova do Concurso Nacional Unificado do governo federal, o que deverá deixar o trânsito ainda mais carregado. Isso vale para Curitiba, Cascavel, Guarapuava, Jandaia do Sul, Joinville, Londrina, Maringá e Paranaguá.

Em Curitiba, para quem vai de ônibus, algumas linhas terão operação especial neste domingo.

Documentos para a prova do Vestibular da UFPR

Para ingressar na sala de provas, os candidatos devem apresentar documento oficial de identidade com foto. O documento pode ser físico ou digital. Neste último caso, serão aceitos os seguintes documentos, desde que emitidos a partir do aplicativo oficial do órgão emissor (fotos, prints, PDFs ou outros formatos dos documentos não serão aceitos): Carteira Nacional de Habilitação Digital com foto, Título de Eleitor Digital (e-Título) ou RG Digital.

Além disso, os candidatos devem levar lápis, apontador, caneta esferográfica transparente escrita grossa de tinta preta e borracha. Esses materiais não poderão conter qualquer tipo de anotação.

Os candidatos podem se alimentar no local de prova, desde que os alimentos não causem ruídos ou odores que atrapalhem a concentração dos demais candidatos. O consumo de água e outros líquidos não alcoólicos é permitido, mas devem estar acondicionados em recipiente transparente e sem rótulo.

Não é permitido utilizar relógios, armas, telefone celular, calculadora ou outros aparelhos eletrônicos. Os candidatos também não podem usar fone de ouvido, bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.

Mais de 29 mil pessoas devem fazer a prova em Curitiba

Estão inscritos neste vestibular 39.565 candidatos, dos quais 3.177 (8%) são treineiros e e 36.388 concorrem efetivamente a uma das 5.313 vagas ofertadas, em 143 cursos de graduação.

A grande maioria dos inscritos no Vestibular 2025 da UFPR (29.129, o que equivale a 74% do total) escolheu fazer a prova da primeira fase em Curitiba. Os demais candidatos vão se dividir entre Londrina (2.596); Joinville (2.139); Maringá (1.355); Cascavel (1.324); Toledo (832); Guarapuava (599); Matinhos (510); Paranaguá (493); Palotina (415) e Jandaia do Sul (173).

A UFPR mobilizou 2902 colaboradores para a realização da prova nas 11 cidades.

Quando é a segunda fase do Vestibular da UFPR

A divulgação da lista dos candidatos classificados para a segunda fase do Vestibular 2025 está prevista para o dia 28 de outubro, às 18 horas. A segunda fase acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro e cada candidato fará a prova na cidade-sede do curso que escolheu.