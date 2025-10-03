Curitiba reforça linhas de ônibus para vestibular da UFPR neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) reforçará linhas de ônibus para atender os candidatos que participarão da primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que acontece no domingo (05/10) à tarde.

Duas linhas irão funcionar especialmente para o evento. A linha 614-Fazendinha/PUC, que opera aos domingos, terá uma operação especial para este evento, com viagens de ida e volta do Terminal Fazendinha à Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

A empresa também vai colocar em operação a linha especial Cabral/PUC, com viagens de ida e volta do Terminal Cabral à PUCPR.

Todas as linhas de ônibus que atendem os locais de prova podem ser conferidas no site da Urbs. A Urbs orienta os passageiros a saírem com antecedência para evitar atrasos. A frequência de horários das linhas de ônibus também podem ser conferidos online.

Abertura dos portões para Vestibular da UFPR

A abertura dos portões está programada para 12h30 e o fechamento às 13h30. O início das provas está marcado para 14h e o horário de término para 19h30.

A UFPR aplica a primeira prova do Vestibular 2026 em 11 cidades. Estão inscritos 39.565 candidatos, o maior número desde o vestibular de 2019. Em relação ao vestibular 2025, o crescimento é de 7%.