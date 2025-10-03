Desconfia de metanol na bebida? UFPR faz testes de graça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a repercussão dos recentes casos de intoxicação por metanol, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) realiza um serviço gratuito de análise de bebidas alcoólicas para identificar a presença da substância. Os testes são realizados pelo Laboratório Multiusuário de Ressonância Magnética Nuclear (LabRMN-UFPR), instalado no Departamento de Química do campus Centro Politécnico.

Para submeter as amostras, é necessário agendar previamente um horário pelo e-mail labrmn@ufpr.br. No dia marcado, o interessado deve levar o produto até o laboratório. Para o exame, basta apenas uma pequena amostra de 5 ml. O resultado é entregue imediatamente.

De acordo com o vice-coordenador do laboratório, professor Kahlil Salome, o processo utiliza um equipamento de ressonância magnética nuclear capaz de diferenciar a composição da bebiba. “Nesse equipamento, a gente consegue diferenciar o que é etanol do que é metanol. A diferença química disso é muito pequena, mas dentro do corpo essa diferença gera consequências muito grandes”, afirma.

O metanol, quando presente em bebidas, não pode ser identificado por cor, cheiro ou sabor. Essa característica permite que seja misturado ilegalmente ao etanol sem levantar suspeitas. No organismo, o fígado metaboliza o metanol em compostos altamente tóxicos, como o ácido fórmico, responsáveis pelos sintomas de intoxicação que podem evoluir para cegueira e até levar à morte.

Serviço

Testes para identificar metanol em bebidas

Local: Laboratório Multiusuário de Ressonância Magnética Nuclear (LabRMN-UFPR), localizado no Departamento de Química, na Avenida Coronel Francisco Heráclito dos Santos, nº 100, no bairro Jardim das Américas

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Agendamentos pelo e-mail labrmn@ufpr.br