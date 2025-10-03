Saúde pública

1º caso suspeito de intoxicação por metanol no Paraná é registrado em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 03/10/25 14h13
Imagem ilustrativa: Geraldo Bubniak/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) comunicou ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira (03/10) a primeira suspeita de intoxicação por metanol no Estado, após consumo de bebida alcoólica destilada.

O caso envolve um homem de 60 anos, morador de Curitiba, que foi internado na última quarta-feira (1º/10). A internação inicial ocorreu devido a um atropelamento, momento em que o paciente relatou ter consumido bebida alcoólica destilada.

Durante o período de hospitalização, o quadro de saúde do paciente piorou consideravelmente, apresentando sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. O homem segue internado, inconsciente e em estado considerado grave pelos médicos.

A evolução clínica do paciente está sendo acompanhada de perto pela Sesa em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba. As autoridades aguardam os resultados dos exames laboratoriais para confirmar ou descartar a suspeita de intoxicação.

Diante de casos suspeitos de intoxicação, os serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados, devem notificar imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná (CIATox), que fornecerá orientações sobre a conduta adequada a ser seguida.

As autoridades de saúde alertam que, em caso de ingestão de bebidas alcoólicas seguida de sintomas que possam indicar intoxicação por metanol, é fundamental buscar atendimento médico imediato em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou hospital para que sejam realizadas as intervenções necessárias.

