Chuvas dão trégua e calor em Curitiba pode bater 30ºC no fim de semana

Em Curitiba, a chuva finalmente dará uma trégua aos moradores. Para este fim de semana, apesar de um início chuvoso, o sol deve voltar a aparecer no domingo (05/10), elevando as temperaturas máximas para valores próximos aos 30 ºC.

A instabilidade predomina ainda nesta sexta-feira (03/10) em todo o Paraná, com chuvas persistentes e aumento de trovoadas principalmente na faixa que vai dos Campos Gerais ao Litoral. Já no sábado (04/10), ainda há previsão de pancadas de chuva, mas a instabilidade começa a se deslocar para as áreas mais próximas à fronteira com Santa Catarina.

No começo da próxima semana, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as instabilidades perdem força, deixando o tempo mais firme em boa parte do estado. Entre sábado e domingo (05/10), a formação de uma nova frente fria no Rio Grande do Sul intensifica o escoamento de ventos do quadrante norte, trazendo calor e aumentando a sensação térmica em várias regiões paranaenses.

Com isso, será possível aproveitar um início de semana mais quente antes que a frente fria atinja o estado. Em Curitiba, a temperatura máxima pode chegar aos 29ºC no domingo, com o sol aparecendo entre nuvens durante grande parte do dia, proporcionando um tempo agradável.

As mínimas também aumentam nos próximos dias. No sábado, os termômetros devem registrar 14ºC, subindo para 16ºC no domingo, e mantendo esse patamar durante o início da semana. Ainda na segunda-feira (06/10), as temperaturas máximas podem alcançar os 30ºC, finalizando o período de clima quente e ensolarado após os dias de chuva intensa.