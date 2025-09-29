Ensalamento da 1ª fase do Vestibular da UFPR já pode ser consultado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Está disponível no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC-UFPR) o comprovante de ensalamento para a prova da 1ª fase do Vestibular 2026. A prova será aplicada no próximo domingo (05/10), a partir das 14 horas, em 10 cidades do Paraná: Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Jandaia do Sul, Londrina, Maringá, Matinhos, Palotina, Paranaguá e Toledo, e também em Joinville (SC).

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h40 e fechados às 13h30. A orientação é para que os candidatos saiam de casa ou dos locais onde estarão hospedados com bastante antecedência, para evitar contratempos.

A recomendação vale para todos, mas especialmente para os candidatos que farão a prova em Curitiba, Cascavel, Guarapuava, Jandaia do Sul, Joinville, Londrina, Maringá e Paranaguá. Nessas cidades, além do vestibular da UFPR haverá também, no domingo à tarde, a prova do Concurso Nacional Unificado do governo federal.

Vestibular UFPR: o que levar no dia da prova

No dia da prova, além do comprovante do ensalamento (impresso ou print), os candidatos devem levar documento oficial de identidade com foto recente e o material para realização da prova: lápis, apontador, caneta esferográfica transparente escrita grossa de tinta preta e borracha.

A ingestão de alimentos e líquidos durante a prova é permitida, desde que sejam observadas as seguintes regras: os alimentos não podem causar ruídos ou odores que atrapalhem a concentração dos outros candidatos. Recomenda-se que sejam levados em embalagens transparentes; água e líquidos não alcoólicos devem estar obrigatoriamente em recipientes transparentes e sem rótulo.

Mais de 39 mil candidatos devem fazer prova da 1ª fase

Estão inscritos para o Vestibular 2026 da UFPR 39.565 candidatos – 7% mais que no ano anterior, quando se inscreveram 36.970 pessoas. A universidade oferta para o próximo ano 5.313 vagas, em 143 cursos, distribuídos pelos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo.

Link de acesso ao ensalamento e às demais informações do Vestibular 2026 podem ser consultadas no site do Núcleo de Concursos.