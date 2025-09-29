Obra emergencial altera trânsito em avenida movimentada de Curitiba por 30 dias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciou uma operação emergencial no Capão Raso para reconstruir uma caixa de ligação da rede de microdrenagem na Avenida Winston Churchill. O que seria um trabalho de apenas quatro dias precisará se estender por um mês inteiro, bloqueando o trânsito na altura do número 443, na esquina com a Rua Dr. Manoel Linhares de Lacerda, na pista lenta sentido Centro.

De acordo com a prefeitura, a situação revelou-se muito mais complexa do que o previsto inicialmente. Durante a sondagem realizada pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas, os técnicos identificaram um processo erosivo com aproximadamente sete metros de profundidade.

Diante do risco e para garantir a segurança viária e estrutural, a equipe técnica optou pela demolição completa e reconstrução total da caixa da galeria pluvial. “É um serviço emergencial e de alta complexidade, que não poderia ser adiado. Estamos trabalhando para restabelecer as condições da via com toda a segurança necessária, evitando danos maiores no futuro”, explica João Vidal, do Departamento de Pontes e Drenagem.

Obra emergencial causa alterações no trânsito no Capão Raso

Para contornar o bloqueio, os motoristas precisarão adotar rotas alternativas durante o período de obras. A Superintendência de Trânsito (Setran) recomenda dar a volta na quadra e acessar a Rua Francisco Raitani, conhecida como Rápida Capão Raso.

O trecho em obras está sinalizado, com agentes da Setran presentes no local para orientar os condutores e garantir a fluidez do trânsito nas imediações.

A execução dos trabalhos exige o uso de maquinário pesado, incluindo retroescavadeira e caminhões, o que torna necessária a interdição total da pista lenta no segmento afetado.