Funcionários pulam de caminhão desgovernado em Curitiba

Dois funcionários de uma empresa que faz mudança sofreram um grave acidente, em Curitiba, após pularem de um caminhão em movimento.

O acidente aconteceu por volta das 10h, no domingo (28), na Rua Germano Beckert, no Bairro Alto. Segundo informações do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA), o caminhão teria perdido o freio durante o trajeto.

Uma das vítimas, de 24 anos, estaria no banco de passageiro e teria saltado primeiro. Ele foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador em um helicóptero, com traumatismo craniano.

De acordo com informações apuradas pela RPC, um outro funcionário, que teria usado a porta do motorista para pular, foi levado de ambulância, estável, ao Hospital Universitário Cajuru.

Durante toda a situação, o motorista estava do lado de fora e tentou entrar para ajudar a parar o caminhão, mas não conseguiu. O caminhão parou após bater contra o muro de uma empresa.

Moradores da região teriam ajudado as vítimas e acionado o socorro.