Operação no Paraná flagra desmatamento equivalente a 300 campos de futebol

A edição 2025 da Operação Mata Atlântica em Pé no Paraná, uma força-tarefa coordenada pelo Ministério Público (MPPR) focada na preservação ambiental e com auxílio do Instituto Água e Terra (IAT), resultou na emissão de 226 Autos de Infração Ambiental (AIA), totalizando R$ 2.959.500,00 em multas no estado.

Durante a ação foram identificados 293,98 hectares de áreas ilegalmente desmatadas – o equivalente a aproximadamente 300 campos de futebol – em 19 municípios paranaenses. A ação de fiscalização ocorreu entre 21 e 28 de setembro, contando com 23 agentes de diferentes regionais do do IAT.

No acumulado de 2025, a operação já mapeou 1.143,58 hectares de área degradada no Paraná, com multas administrativas que somam R$ 9.960.425,00 aos responsáveis pelos ilícitos ambientais. Além das penalidades financeiras, os infratores poderão responder judicialmente nas esferas cível e criminal, tendo ainda restrições administrativas impostas em relação aos registros de propriedades rurais.

Comparando com o ano anterior, houve uma redução significativa: 38% na área total danificada e 41,7% no valor de AIAs aplicados.

A 8ª edição da força-tarefa teve apoio de outras instituições, como o Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde e a Superintendência do Paraná do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), também responsáveis pelas ocorrências.

Os desmatamentos ilegais foram verificados em 19 municípios paranaenses: São Jorge D’Oeste, Nova Esperança do Sudoeste, Enéas Marques, São João, Quedas do Iguaçu, Dois Vizinhos, Planalto, Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Cantagalo, Salto do Lontra, Capanema, Virmond, Santa Izabel do Oeste, Cruzeiro do Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu, Pérola D’Oeste e Barracão.

Iniciativa nacional

Em 2025, a iniciativa permitiu a identificação de 12.327 hectares de supressão ilegal de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica em todo o país. As irregularidades verificadas resultaram em multas que somaram R$ 116 milhões.

A operação ocorreu simultaneamente em 17 estados: Paraná, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Desmatamento no Paraná

O Paraná conseguiu reduzir em 64,9% a supressão ilegal da Mata Atlântica ao longo do ano passado, segundo o Relatório Anual do Desmatamento (RAD) do MapBiomas, plataforma vinculada ao Observatório do Clima. Os dados mostram que a área de supressão vegetal do bioma diminuiu de 1.230 hectares em 2023 para 432 hectares em 2024. Este número confirma a pesquisa divulgada pela Fundação SOS Mata Atlântica, que aponta uma queda de 95% em quatro anos, de 2021 a 2024.

Como denunciar desmatamentos

A denúncia é a melhor forma de contribuir para minimizar cada vez mais os crimes contra a flora e a fauna silvestres. Quem pratica o desmatamento ilegal está sujeito a penalidades administrativas previstas na Lei Federal nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e no Decreto Federal nº 6.514/08 (Condutas Infracionais ao Meio Ambiente). O responsável também pode responder a processo por crime ambiental.

O principal canal do Batalhão Ambiental da Polícia Militar é o Disque Denúncia 181, o qual possibilita que seja feita uma análise e verificação in loco de todas as informações recebidas do cidadão. No IAT, a denúncia deve ser registrada junto ao serviço de Ouvidoria, disponível no Fale Conosco, ou nos escritórios regionais. É importante informar a localização e os acontecimentos de forma objetiva e precisa.