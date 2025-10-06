UFPR divulga o gabarito da primeira fase do Vestibular 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou no começo da tarde desta segunda-feira (06/10) o gabarito da prova da primeira fase do Vestibular 2026, aplicado neste último domingo (05/10). Confira o gabarito aqui.

Este ano, foram inscritos 39.565 candidatos, o maior número desde o vestibular 2019. Em relação ao vestibular 2025, o crescimento é de 7%.

A grande maioria dos inscritos no Vestibular 2025 da UFPR (29.129, o que equivale a 74% do total) escolheu fazer a prova da primeira fase em Curitiba. Os demais candidatos vão se dividir entre Londrina (2.596); Joinville (2.139); Maringá (1.355); Cascavel (1.324); Toledo (832); Guarapuava (599); Matinhos (510); Paranaguá (493); Palotina (415) e Jandaia do Sul (173).

A UFPR mobilizou 2902 colaboradores para a realização da prova nas 11 cidades.

Quando é a segunda fase do Vestibular da UFPR

A divulgação da lista dos candidatos classificados para a segunda fase do Vestibular 2025 está prevista para o dia 28 de outubro, às 18 horas. A segunda fase acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro e cada candidato fará a prova na cidade-sede do curso que escolheu.