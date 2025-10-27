Mudança no tempo

Paraná está sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 27/10/25 17h47
Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Após dias de calor, o Paraná voltou a registrar chuva em todo estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois alertas para a região nesta segunda-feira (27/10).

Todo o Paraná está sob alerta de perigo de chuvas intensas. Além disso, 319 municípios localizados, principalmente, nas regiões norte, noroeste e oeste do estado, estão sob Alerta Laranja de perigo durante o mesmo período. Ambos os avisos valem até às 10h de terça-feira (28/10).

+ Leia mais

Conforme o INMET, a maior do estado deve registrar neste início de semana chuva entre 20 e 30 mm/h e ventos intensos de até 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo em grande parte das cidades paranaenses.

Para os municípios sob alerta laranja, a previsão é de que seja registrado chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos de até 100 km/h. Nestes casos há risco de corte de energia elétrica e alagamentos.

Veja a lista de municípios sob alerta laranja:

  1. Abatiá
  2. Altamira do Paraná
  3. Altônia
  4. Alto Paraíso
  5. Alto Paraná
  6. Alto Piquiri
  7. Alvorada do Sul
  8. Amaporã
  9. Ampére
  10. Anahy
  11. Andirá
  12. Ângulo
  13. Apucarana
  14. Arapongas
  15. Arapuã
  16. Araruna
  17. Ariranha do Ivaí
  18. Assaí
  19. Assis Chateaubriand
  20. Astorga
  21. Atalaia
  22. Bandeirantes
  23. Barbosa Ferraz
  24. Barracão
  25. Barra do Jacaré
  26. Bela Vista da Caroba
  27. Bela Vista do Paraíso
  28. Boa Esperança
  29. Boa Esperança do Iguaçu
  30. Boa Ventura de São Roque
  31. Boa Vista da Aparecida
  32. Bom Jesus do Sul
  33. Bom Sucesso
  34. Bom Sucesso do Sul
  35. Borrazópolis
  36. Braganey
  37. Brasilândia do Sul
  38. Cafeara
  39. Cafelândia
  40. Cafezal do Sul
  41. Califórnia
  42. Cambará
  43. Cambé
  44. Cambira
  45. Campina da Lagoa
  46. Campina do Simão
  47. Campo Bonito
  48. Campo Mourão
  49. Cândido de Abreu
  50. Candói
  51. Cantagalo
  52. Capanema
  53. Capitão Leônidas Marques
  54. Cascavel
  55. Catanduvas
  56. Centenário do Sul
  57. Céu Azul
  58. Chopinzinho
  59. Cianorte
  60. Cidade Gaúcha
  61. Clevelândia
  62. Colorado
  63. Congonhinhas
  64. Conselheiro Mairinck
  65. Corbélia
  66. Cornélio Procópio
  67. Coronel Vivida
  68. Corumbataí do Sul
  69. Cruzeiro do Iguaçu
  70. Cruzeiro do Oeste
  71. Cruzeiro do Sul
  72. Cruzmaltina
  73. Curiúva
  74. Diamante D’Oeste
  75. Diamante do Norte
  76. Diamante do Sul
  77. Dois Vizinhos
  78. Douradina
  79. Doutor Camargo
  80. Enéas Marques
  81. Engenheiro Beltrão
  82. Entre Rios do Oeste
  83. Esperança Nova
  84. Espigão Alto do Iguaçu
  85. Farol
  86. Faxinal
  87. Fênix
  88. Figueira
  89. Floraí
  90. Flor da Serra do Sul
  91. Floresta
  92. Florestópolis
  93. Flórida
  94. Formosa do Oeste
  95. Foz do Iguaçu
  96. Foz do Jordão
  97. Francisco Alves
  98. Francisco Beltrão
  99. Godoy Moreira
  100. Goioerê
  101. Goioxim
  102. Grandes Rios
  103. Guaíra
  104. Guairaçá
  105. Guapirama
  106. Guaporema
  107. Guaraci
  108. Guaraniaçu
  109. Guarapuava
  110. Honório Serpa
  111. Ibaiti
  112. Ibema
  113. Ibiporã
  114. Icaraíma
  115. Iguaraçu
  116. Iguatu
  117. Imbaú
  118. Inajá
  119. Indianópolis
  120. Iporã
  121. Iracema do Oeste
  122. Iretama
  123. Itaguajé
  124. Itaipulândia
  125. Itambaracá
  126. Itambé
  127. Itapejara d’Oeste
  128. Itaúna do Sul
  129. Ivaiporã
  130. Ivaté
  131. Ivatuba
  132. Jacarezinho
  133. Jaguapitã
  134. Jandaia do Sul
  135. Janiópolis
  136. Japira
  137. Japurá
  138. Jardim Alegre
  139. Jardim Olinda
  140. Jataizinho
  141. Jesuítas
  142. Joaquim Távora
  143. Jundiaí do Sul
  144. Juranda
  145. Jussara
  146. Kaloré
  147. Laranjal
  148. Laranjeiras do Sul
  149. Leópolis
  150. Lidianópolis
  151. Lindoeste
  152. Loanda
  153. Lobato
  154. Londrina
  155. Luiziana
  156. Lunardelli
  157. Lupionópolis
  158. Mamborê
  159. Mandaguaçu
  160. Mandaguari
  161. Manfrinópolis
  162. Mangueirinha
  163. Manoel Ribas
  164. Marechal Cândido Rondon
  165. Maria Helena
  166. Marialva
  167. Marilândia do Sul
  168. Marilena
  169. Mariluz
  170. Maringá
  171. Mariópolis
  172. Maripá
  173. Marmeleiro
  174. Marquinho
  175. Marumbi
  176. Matelândia
  177. Mato Rico
  178. Mauá da Serra
  179. Medianeira
  180. Mercedes
  181. Mirador
  182. Miraselva
  183. Missal
  184. Moreira Sales
  185. Munhoz de Melo
  186. Nossa Senhora das Graças
  187. Nova Aliança do Ivaí
  188. Nova América da Colina
  189. Nova Aurora
  190. Nova Cantu
  191. Nova Esperança
  192. Nova Esperança do Sudoeste
  193. Nova Fátima
  194. Nova Laranjeiras
  195. Nova Londrina
  196. Nova Olímpia
  197. Nova Prata do Iguaçu
  198. Nova Santa Bárbara
  199. Nova Santa Rosa
  200. Nova Tebas
  201. Novo Itacolomi
  202. Ortigueira
  203. Ourizona
  204. Ouro Verde do Oeste
  205. Paiçandu
  206. Palmital
  207. Palotina
  208. Paraíso do Norte
  209. Paranacity
  210. Paranapoema
  211. Paranavaí
  212. Pato Bragado
  213. Pato Branco
  214. Peabiru
  215. Perobal
  216. Pérola
  217. Pérola d’Oeste
  218. Pinhal de São Bento
  219. Pitanga
  220. Pitangueiras
  221. Planaltina do Paraná
  222. Planalto
  223. Porecatu
  224. Porto Barreiro
  225. Porto Rico
  226. Prado Ferreira
  227. Pranchita
  228. Presidente Castelo Branco
  229. Primeiro de Maio
  230. Prudentópolis
  231. Quarto Centenário
  232. Quatro Pontes
  233. Quedas do Iguaçu
  234. Querência do Norte
  235. Quinta do Sol
  236. Ramilândia
  237. Rancho Alegre
  238. Rancho Alegre D’Oeste
  239. Realeza
  240. Renascença
  241. Reserva
  242. Reserva do Iguaçu
  243. Ribeirão Claro
  244. Ribeirão do Pinhal
  245. Rio Bom
  246. Rio Bonito do Iguaçu
  247. Rio Branco do Ivaí
  248. Rolândia
  249. Roncador
  250. Rondon
  251. Rosário do Ivaí
  252. Sabáudia
  253. Salgado Filho
  254. Salto do Lontra
  255. Santa Amélia
  256. Santa Cecília do Pavão
  257. Santa Cruz de Monte Castelo
  258. Santa Fé
  259. Santa Helena
  260. Santa Inês
  261. Santa Isabel do Ivaí
  262. Santa Izabel do Oeste
  263. Santa Lúcia
  264. Santa Maria do Oeste
  265. Santa Mariana
  266. Santa Mônica
  267. Santa Tereza do Oeste
  268. Santa Terezinha de Itaipu
  269. Santo Antônio da Platina
  270. Santo Antônio do Caiuá
  271. Santo Antônio do Paraíso
  272. Santo Antônio do Sudoeste
  273. Santo Inácio
  274. São Carlos do Ivaí
  275. São Jerônimo da Serra
  276. São João
  277. São João do Caiuá
  278. São João do Ivaí
  279. São Jorge d’Oeste
  280. São Jorge do Ivaí
  281. São Jorge do Patrocínio
  282. São José das Palmeiras
  283. São Manoel do Paraná
  284. São Miguel do Iguaçu
  285. São Pedro do Iguaçu
  286. São Pedro do Ivaí
  287. São Pedro do Paraná
  288. São Sebastião da Amoreira
  289. São Tomé
  290. Sapopema
  291. Sarandi
  292. Saudade do Iguaçu
  293. Serranópolis do Iguaçu
  294. Sertaneja
  295. Sertanópolis
  296. Sulina
  297. Tamarana
  298. Tamboara
  299. Tapejara
  300. Tapira
  301. Telêmaco Borba
  302. Terra Boa
  303. Terra Rica
  304. Terra Roxa
  305. Toledo
  306. Tomazina
  307. Três Barras do Paraná
  308. Tuneiras do Oeste
  309. Tupãssi
  310. Turvo
  311. Ubiratã
  312. Umuarama
  313. Uniflor
  314. Uraí
  315. Vera Cruz do Oeste
  316. Verê
  317. Virmond
  318. Vitorino
  319. Xambrê

Orientações do instituto

O instituto ressalta que, em caso de rajadas de vento, não é recomendável se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

A orientação é de que, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia e, diante de qualquer problema, entre em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna