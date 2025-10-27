Paraná está sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após dias de calor, o Paraná voltou a registrar chuva em todo estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois alertas para a região nesta segunda-feira (27/10).

Todo o Paraná está sob alerta de perigo de chuvas intensas. Além disso, 319 municípios localizados, principalmente, nas regiões norte, noroeste e oeste do estado, estão sob Alerta Laranja de perigo durante o mesmo período. Ambos os avisos valem até às 10h de terça-feira (28/10).

+ Leia mais Paraná terá voo direto para Europa, anuncia governador

Conforme o INMET, a maior do estado deve registrar neste início de semana chuva entre 20 e 30 mm/h e ventos intensos de até 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo em grande parte das cidades paranaenses.

Para os municípios sob alerta laranja, a previsão é de que seja registrado chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos de até 100 km/h. Nestes casos há risco de corte de energia elétrica e alagamentos.

Veja a lista de municípios sob alerta laranja:

Abatiá Altamira do Paraná Altônia Alto Paraíso Alto Paraná Alto Piquiri Alvorada do Sul Amaporã Ampére Anahy Andirá Ângulo Apucarana Arapongas Arapuã Araruna Ariranha do Ivaí Assaí Assis Chateaubriand Astorga Atalaia Bandeirantes Barbosa Ferraz Barracão Barra do Jacaré Bela Vista da Caroba Bela Vista do Paraíso Boa Esperança Boa Esperança do Iguaçu Boa Ventura de São Roque Boa Vista da Aparecida Bom Jesus do Sul Bom Sucesso Bom Sucesso do Sul Borrazópolis Braganey Brasilândia do Sul Cafeara Cafelândia Cafezal do Sul Califórnia Cambará Cambé Cambira Campina da Lagoa Campina do Simão Campo Bonito Campo Mourão Cândido de Abreu Candói Cantagalo Capanema Capitão Leônidas Marques Cascavel Catanduvas Centenário do Sul Céu Azul Chopinzinho Cianorte Cidade Gaúcha Clevelândia Colorado Congonhinhas Conselheiro Mairinck Corbélia Cornélio Procópio Coronel Vivida Corumbataí do Sul Cruzeiro do Iguaçu Cruzeiro do Oeste Cruzeiro do Sul Cruzmaltina Curiúva Diamante D’Oeste Diamante do Norte Diamante do Sul Dois Vizinhos Douradina Doutor Camargo Enéas Marques Engenheiro Beltrão Entre Rios do Oeste Esperança Nova Espigão Alto do Iguaçu Farol Faxinal Fênix Figueira Floraí Flor da Serra do Sul Floresta Florestópolis Flórida Formosa do Oeste Foz do Iguaçu Foz do Jordão Francisco Alves Francisco Beltrão Godoy Moreira Goioerê Goioxim Grandes Rios Guaíra Guairaçá Guapirama Guaporema Guaraci Guaraniaçu Guarapuava Honório Serpa Ibaiti Ibema Ibiporã Icaraíma Iguaraçu Iguatu Imbaú Inajá Indianópolis Iporã Iracema do Oeste Iretama Itaguajé Itaipulândia Itambaracá Itambé Itapejara d’Oeste Itaúna do Sul Ivaiporã Ivaté Ivatuba Jacarezinho Jaguapitã Jandaia do Sul Janiópolis Japira Japurá Jardim Alegre Jardim Olinda Jataizinho Jesuítas Joaquim Távora Jundiaí do Sul Juranda Jussara Kaloré Laranjal Laranjeiras do Sul Leópolis Lidianópolis Lindoeste Loanda Lobato Londrina Luiziana Lunardelli Lupionópolis Mamborê Mandaguaçu Mandaguari Manfrinópolis Mangueirinha Manoel Ribas Marechal Cândido Rondon Maria Helena Marialva Marilândia do Sul Marilena Mariluz Maringá Mariópolis Maripá Marmeleiro Marquinho Marumbi Matelândia Mato Rico Mauá da Serra Medianeira Mercedes Mirador Miraselva Missal Moreira Sales Munhoz de Melo Nossa Senhora das Graças Nova Aliança do Ivaí Nova América da Colina Nova Aurora Nova Cantu Nova Esperança Nova Esperança do Sudoeste Nova Fátima Nova Laranjeiras Nova Londrina Nova Olímpia Nova Prata do Iguaçu Nova Santa Bárbara Nova Santa Rosa Nova Tebas Novo Itacolomi Ortigueira Ourizona Ouro Verde do Oeste Paiçandu Palmital Palotina Paraíso do Norte Paranacity Paranapoema Paranavaí Pato Bragado Pato Branco Peabiru Perobal Pérola Pérola d’Oeste Pinhal de São Bento Pitanga Pitangueiras Planaltina do Paraná Planalto Porecatu Porto Barreiro Porto Rico Prado Ferreira Pranchita Presidente Castelo Branco Primeiro de Maio Prudentópolis Quarto Centenário Quatro Pontes Quedas do Iguaçu Querência do Norte Quinta do Sol Ramilândia Rancho Alegre Rancho Alegre D’Oeste Realeza Renascença Reserva Reserva do Iguaçu Ribeirão Claro Ribeirão do Pinhal Rio Bom Rio Bonito do Iguaçu Rio Branco do Ivaí Rolândia Roncador Rondon Rosário do Ivaí Sabáudia Salgado Filho Salto do Lontra Santa Amélia Santa Cecília do Pavão Santa Cruz de Monte Castelo Santa Fé Santa Helena Santa Inês Santa Isabel do Ivaí Santa Izabel do Oeste Santa Lúcia Santa Maria do Oeste Santa Mariana Santa Mônica Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio da Platina Santo Antônio do Caiuá Santo Antônio do Paraíso Santo Antônio do Sudoeste Santo Inácio São Carlos do Ivaí São Jerônimo da Serra São João São João do Caiuá São João do Ivaí São Jorge d’Oeste São Jorge do Ivaí São Jorge do Patrocínio São José das Palmeiras São Manoel do Paraná São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu São Pedro do Ivaí São Pedro do Paraná São Sebastião da Amoreira São Tomé Sapopema Sarandi Saudade do Iguaçu Serranópolis do Iguaçu Sertaneja Sertanópolis Sulina Tamarana Tamboara Tapejara Tapira Telêmaco Borba Terra Boa Terra Rica Terra Roxa Toledo Tomazina Três Barras do Paraná Tuneiras do Oeste Tupãssi Turvo Ubiratã Umuarama Uniflor Uraí Vera Cruz do Oeste Verê Virmond Vitorino Xambrê

Orientações do instituto

O instituto ressalta que, em caso de rajadas de vento, não é recomendável se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

A orientação é de que, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia e, diante de qualquer problema, entre em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.