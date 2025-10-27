Paraná está sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas

Após dias de calor, o Paraná voltou a registrar chuva em todo estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois alertas para a região nesta segunda-feira (27/10).
Todo o Paraná está sob alerta de perigo de chuvas intensas. Além disso, 319 municípios localizados, principalmente, nas regiões norte, noroeste e oeste do estado, estão sob Alerta Laranja de perigo durante o mesmo período. Ambos os avisos valem até às 10h de terça-feira (28/10).
Conforme o INMET, a maior do estado deve registrar neste início de semana chuva entre 20 e 30 mm/h e ventos intensos de até 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo em grande parte das cidades paranaenses.
Para os municípios sob alerta laranja, a previsão é de que seja registrado chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos de até 100 km/h. Nestes casos há risco de corte de energia elétrica e alagamentos.
Veja a lista de municípios sob alerta laranja:
- Abatiá
- Altamira do Paraná
- Altônia
- Alto Paraíso
- Alto Paraná
- Alto Piquiri
- Alvorada do Sul
- Amaporã
- Ampére
- Anahy
- Andirá
- Ângulo
- Apucarana
- Arapongas
- Arapuã
- Araruna
- Ariranha do Ivaí
- Assaí
- Assis Chateaubriand
- Astorga
- Atalaia
- Bandeirantes
- Barbosa Ferraz
- Barracão
- Barra do Jacaré
- Bela Vista da Caroba
- Bela Vista do Paraíso
- Boa Esperança
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Ventura de São Roque
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso
- Bom Sucesso do Sul
- Borrazópolis
- Braganey
- Brasilândia do Sul
- Cafeara
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Califórnia
- Cambará
- Cambé
- Cambira
- Campina da Lagoa
- Campina do Simão
- Campo Bonito
- Campo Mourão
- Cândido de Abreu
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Centenário do Sul
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Cianorte
- Cidade Gaúcha
- Clevelândia
- Colorado
- Congonhinhas
- Conselheiro Mairinck
- Corbélia
- Cornélio Procópio
- Coronel Vivida
- Corumbataí do Sul
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruzeiro do Oeste
- Cruzeiro do Sul
- Cruzmaltina
- Curiúva
- Diamante D’Oeste
- Diamante do Norte
- Diamante do Sul
- Dois Vizinhos
- Douradina
- Doutor Camargo
- Enéas Marques
- Engenheiro Beltrão
- Entre Rios do Oeste
- Esperança Nova
- Espigão Alto do Iguaçu
- Farol
- Faxinal
- Fênix
- Figueira
- Floraí
- Flor da Serra do Sul
- Floresta
- Florestópolis
- Flórida
- Formosa do Oeste
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Alves
- Francisco Beltrão
- Godoy Moreira
- Goioerê
- Goioxim
- Grandes Rios
- Guaíra
- Guairaçá
- Guapirama
- Guaporema
- Guaraci
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Honório Serpa
- Ibaiti
- Ibema
- Ibiporã
- Icaraíma
- Iguaraçu
- Iguatu
- Imbaú
- Inajá
- Indianópolis
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Iretama
- Itaguajé
- Itaipulândia
- Itambaracá
- Itambé
- Itapejara d’Oeste
- Itaúna do Sul
- Ivaiporã
- Ivaté
- Ivatuba
- Jacarezinho
- Jaguapitã
- Jandaia do Sul
- Janiópolis
- Japira
- Japurá
- Jardim Alegre
- Jardim Olinda
- Jataizinho
- Jesuítas
- Joaquim Távora
- Jundiaí do Sul
- Juranda
- Jussara
- Kaloré
- Laranjal
- Laranjeiras do Sul
- Leópolis
- Lidianópolis
- Lindoeste
- Loanda
- Lobato
- Londrina
- Luiziana
- Lunardelli
- Lupionópolis
- Mamborê
- Mandaguaçu
- Mandaguari
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Manoel Ribas
- Marechal Cândido Rondon
- Maria Helena
- Marialva
- Marilândia do Sul
- Marilena
- Mariluz
- Maringá
- Mariópolis
- Maripá
- Marmeleiro
- Marquinho
- Marumbi
- Matelândia
- Mato Rico
- Mauá da Serra
- Medianeira
- Mercedes
- Mirador
- Miraselva
- Missal
- Moreira Sales
- Munhoz de Melo
- Nossa Senhora das Graças
- Nova Aliança do Ivaí
- Nova América da Colina
- Nova Aurora
- Nova Cantu
- Nova Esperança
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Fátima
- Nova Laranjeiras
- Nova Londrina
- Nova Olímpia
- Nova Prata do Iguaçu
- Nova Santa Bárbara
- Nova Santa Rosa
- Nova Tebas
- Novo Itacolomi
- Ortigueira
- Ourizona
- Ouro Verde do Oeste
- Paiçandu
- Palmital
- Palotina
- Paraíso do Norte
- Paranacity
- Paranapoema
- Paranavaí
- Pato Bragado
- Pato Branco
- Peabiru
- Perobal
- Pérola
- Pérola d’Oeste
- Pinhal de São Bento
- Pitanga
- Pitangueiras
- Planaltina do Paraná
- Planalto
- Porecatu
- Porto Barreiro
- Porto Rico
- Prado Ferreira
- Pranchita
- Presidente Castelo Branco
- Primeiro de Maio
- Prudentópolis
- Quarto Centenário
- Quatro Pontes
- Quedas do Iguaçu
- Querência do Norte
- Quinta do Sol
- Ramilândia
- Rancho Alegre
- Rancho Alegre D’Oeste
- Realeza
- Renascença
- Reserva
- Reserva do Iguaçu
- Ribeirão Claro
- Ribeirão do Pinhal
- Rio Bom
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rio Branco do Ivaí
- Rolândia
- Roncador
- Rondon
- Rosário do Ivaí
- Sabáudia
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Amélia
- Santa Cecília do Pavão
- Santa Cruz de Monte Castelo
- Santa Fé
- Santa Helena
- Santa Inês
- Santa Isabel do Ivaí
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Maria do Oeste
- Santa Mariana
- Santa Mônica
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio da Platina
- Santo Antônio do Caiuá
- Santo Antônio do Paraíso
- Santo Antônio do Sudoeste
- Santo Inácio
- São Carlos do Ivaí
- São Jerônimo da Serra
- São João
- São João do Caiuá
- São João do Ivaí
- São Jorge d’Oeste
- São Jorge do Ivaí
- São Jorge do Patrocínio
- São José das Palmeiras
- São Manoel do Paraná
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- São Pedro do Ivaí
- São Pedro do Paraná
- São Sebastião da Amoreira
- São Tomé
- Sapopema
- Sarandi
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sertaneja
- Sertanópolis
- Sulina
- Tamarana
- Tamboara
- Tapejara
- Tapira
- Telêmaco Borba
- Terra Boa
- Terra Rica
- Terra Roxa
- Toledo
- Tomazina
- Três Barras do Paraná
- Tuneiras do Oeste
- Tupãssi
- Turvo
- Ubiratã
- Umuarama
- Uniflor
- Uraí
- Vera Cruz do Oeste
- Verê
- Virmond
- Vitorino
- Xambrê
Orientações do instituto
O instituto ressalta que, em caso de rajadas de vento, não é recomendável se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
A orientação é de que, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia e, diante de qualquer problema, entre em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.