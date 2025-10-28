Almirante Tamandaré

Motorista fica preso às ferragens após colisão grave na Rodovia dos Minérios

Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 28/10/25 12h01
Foto: BPMOA / divulgação.

A manhã desta terça-feira (28/10) começou agitada para as equipes de resgate que atendem a região metropolitana de Curitiba. Por volta das 9h, o helicóptero Falcão 08 precisou ser acionado para dar apoio ao Corpo de Bombeiros em um resgate delicado na Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré.

O acidente envolveu dois carros que colidiram violentamente e, com o impacto, acabaram saindo da pista e caindo em um barranco às margens da rodovia. A situação ficou ainda mais crítica quando um dos veículos capotou, deixando o motorista completamente preso entre as ferragens retorcidas.

As equipes de socorro que chegaram primeiro por terra tiveram um trabalho minucioso para fazer o desencarceramento da vítima. Só depois desse processo foi possível que os profissionais da equipe aeromédica do Falcão 08, junto com o pessoal do SAMU, pudessem prestar o atendimento médico adequado.

O homem de 36 anos apresentava traumas significativos no braço e na cabeça, resultado direto da violência do impacto. Após os primeiros cuidados e a estabilização ainda no local do acidente, a vítima foi cuidadosamente transportada para dentro da aeronave.

O Falcão 08 decolou rapidamente em direção ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, onde equipes médicas já aguardavam para dar continuidade ao tratamento especializado que o caso exige.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades de trânsito. A Rodovia dos Minérios é conhecida pelos motoristas da região como um trecho que exige atenção redobrada, especialmente em dias chuvosos.

