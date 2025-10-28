Melhor bartender do Brasil abre própria casa de drinks autorais

Curitiba está prestes a receber uma novidade que promete agitar o cenário da nacional. No dia 28 de novembro, o Testarossa abre as portas oficialmente, trazendo na bagagem o talento de Ariel Todeschini, campeão do Worldclass Brasil e figurinha carimbada entre os 20 melhores do mundo na competição global em Toronto, no Canadá.

O projeto é uma parceria com João Pedro Pennacchi, empresário que atua no setor de alimentos e distribuição. Ariel, com mais de dez anos de estrada e prêmios como o Coffee in Good Spirits na manga, agora se aventura em terreno próprio, colocando Curitiba no mapa dos grandes centros da coquetelaria brasileira.

Localizado na Alameda Júlia da Costa, 551, no Centro, o Testarossa traz no DNA a cultura ítalo-brasileira expressa em cinco pilares: design, comida, música, arquitetura e, claro, coquetéis. O espaço adota o conceito HI-LO, misturando acabamentos rústicos como cimento queimado com elementos nobres como mármore brasileiro, madeira e couro. O resultado? Um ambiente que consegue ser elegante sem perder o aconchego.

+ Leia mais: Rede de cafeteria curitibana chega a 550 lojas e vende uma tonelada de café por mês

Durante o dia, o lugar funciona como refúgio urbano para quem busca uma pausa com cafés especiais e coquetéis leves. Quando o sol se põe, a casa muda de personalidade: iluminação intimista, música envolvente e aquela energia que convida à celebração tomam conta do ambiente.

“Cada coquetel nasce de uma história ou memória. Busco inspiração nas origens italianas, nas viagens ao longo do mundo e nas pessoas que cruzam o balcão. Tudo o que gera memória pode virar uma bebida”, afirma Ariel.

A carta de drinks promete novidades a cada estação, com criações que carregam a assinatura sensorial do bartender. Entre os destaques estão o Pesto Gimlet, feito com gin, castanhas de caju e manjericão fresco, e o Rabo de Galo, clássico brasileiro com blend de cachaça da casa e Aperitivo Testarossa.

Do lado da comida, o menu celebra aquele costume brasileiro de compartilhar, com porções servidas à mesa. A tábua de frios e a burrata dividem espaço com criações como sanduíches de focaccia e pipoquinhas de lasanha frita. Gastronomia afetiva, feita para dividir.

+ Veja mais: Halloween em tradicional restaurante no Largo terá drink temático

João Pedro, o sócio, explica que o Testarossa foi pensado para valorizar o tempo de cada cliente. “Elaboramos nossa casa com a finalidade de protagonizar aqueles que nos prestigiam. O espaço tem um projeto de arquitetura assinado, nossa cozinha abriga uma estrutura de ponta para garantir o padrão de qualidade e nossa logística de serviço foi pensada para ser ágil e respeitosa com o tempo dos clientes”, conta.

A casa oferece cinco ambientes que funcionam em conjunto: o balcão principal, uma sala de estar, um mesão compartilhado, um espaço de memorabília celebrando a trajetória da equipe e um jardim de inverno. Cada cantinho foi pensado para uma ocasião diferente, permitindo que os clientes se sintam à vontade a qualquer hora.

“Queremos que as pessoas se sintam em casa, vendo nossa história contada ali com prêmios, memórias e os momentos que nos trouxeram até aqui”, complementa Ariel. Para quem está só de passagem, tem até um janelão de serviço voltado para a rua.

“O Testarossa é mais do que um bar ou uma cafeteria. É um espaço para a celebração do ato de saborear. Seja nas comidas, cafés ou coquetéis, buscamos enaltecer o momento de desfrutar. Queremos que cada instante seja uma oportunidade de conexão consigo mesmo ou com os demais presentes”, conclui João.

O Testarossa vai funcionar, a partir do dia 28 de novembro, na Rua Júlia da Costa (nº 551), no Centro de Curitiba (PR). A casa abrirá de quinta a segunda, das 14h às 02h. Para mais informações, acesse o perfil oficial no Instagram: @otestarossa.