Vídeo mostra tempestade severa avançando pelo Sul; Que horas chega a Curitiba?

Imagem divulgada pelo Simepar mostra a instabilidade avançando pelo território paranaense. Há um alerta de temporal laranja para todo o estado, gerado por causa da formação de um ciclone extratropical. O vídeo do Simepar registra a movimentação do sistema que, por volta do meio-dia, estava posicionado ao norte de Santa Catarina.

“Tempestades severas seguem atuando entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná algumas pancadas de chuva atuam no Sul, próximo a região de Palmas. Faz bastante calor no Sudoeste, Oeste e Noroeste, com temperaturas acima dos 30°C. Nestes setores os ventos predominam de norte, com rajadas acima dos 50 km/h em algumas cidades. No Leste, entre a RMC e as paias, o céu continua com muitas nuvens e temperaturas mais amenas”, disse o meteorologista Samuel Braun. Assista ao vídeo:

Segundo Diulio Patrick, meteorologista da Defesa Civil do Paraná, a instabilidade maior deve chegar a Curitiba entre o fim da noite e começo da madrugada. “Ao longo da noite esta instabilidade deve chagar a Curitiba. Deve se apresentar na região oeste por volta das três horas da tarde e, em Curitiba, esse sistema chega mais pro final da noite em torno de 20h, 22 horas”, disse.

A previsão do tempo para Curitiba indica uma melhora após o final de semana. O tempo deve começar a estabilizar apenas na segunda-feira (10/11), quando o ciclone perderá força e se afastará do continente. Para segunda-feira a previsão do tempo para Curitiba indica céu limpo, com sol, e temperatura entre os 12 e 24ºC. Até lá, a recomendação é manter guarda-chuvas e capas de chuva sempre à mão para enfrentar o tempo instável na capital paranaense.

O que é o alerta laranja?

Riscos Potenciais:

O INMET emitiu aviso com início em 07/11/2025, às 10h00. Prevê-se chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

