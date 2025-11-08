Ciclone deixa mais de 200 mil unidades sem luz no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As tempestades provocadas pela formação de um ciclone extratropical no Paraná deixaram cerca de 290 mil unidades consumidoras de 18 municípios sem energia elétrica entre a noite desta sexta-feira (07/11) e a manhã deste sábado (08/11). De acordo com o último boletim da Copel, publicado às 9h, 216 mil unidades ainda permanecem sem luz.

Os ventos intensos e a formação de um tornado no Oeste do Estado mobilizaram as equipes de emergência durante toda a madrugada. Ao todo, há 3,8 mil ocorrências em aberto em diferentes regiões do Paraná, demandando atendimento técnico para substituição de postes, reparo de cabos e restabelecimento das redes.

Na manhã deste sábado, o trabalho das equipes da Copel se concentra especialmente em Carlópolis, Congonhinhas, Mauá da Serra, Ortigueira, Primeiro de Maio, Reserva, Santa Fé e Tamarana, municípios que registraram interrupção total do fornecimento. Em Alvorada do Sul, que havia sido fortemente atingida pelos temporais do último fim de semana, 70% das residências e comércios seguem sem energia.

Destruição em Rio Bonito do Iguaçu

A situação mais grave é registrada em Rio Bonito do Iguaçu, onde a formação de um tornado com ventos superiores a 250 km/h provocou uma devastação sem precedentes. De acordo com a Defesa Civil, o fenômeno deixou cinco mortos e 432 feridos, além de danos severos em moradias e estabelecimentos comerciais.

A Copel informou que 3.790 unidades consumidoras continuam desligadas, o que representa cerca de 75% dos clientes do município. As tempestades derrubaram 280 postes e destruíram trechos inteiros da rede elétrica. Em Guarapuava, a cerca de 130 quilômetros de distância, três torres de alta tensão foram derrubadas, comprometendo o abastecimento também na região Sudoeste.

Por motivos de segurança, o restabelecimento da energia está sendo realizado de forma coordenada entre a Copel e a Defesa Civil do Paraná. Mais de 100 profissionais foram mobilizados, entre eletricistas, técnicos, engenheiros e projetistas, além de 12 caminhões pesados utilizados na reconstrução das redes e no transporte de materiais.