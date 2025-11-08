Ciclone no Paraná: tempestade provoca alagamentos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Além dos estragos registrados no Oeste do Paraná, as instabilidades provocadas pela formação do ciclone extratropical também trouxeram chuva intensa e ventos fortes para Curitiba durante a madrugada deste sábado (08/11). De acordo com o boletim mais recente da Defesa Civil Municipal, divulgado às 5h30, o volume de chuva chegou a 48,2 milímetros no bairro Santa Felicidade, o maior acumulado na cidade até o momento.

Outros pontos da capital também registraram altos índices. Nas regiões da Matriz e do Córrego do Bigorrilho, o acumulado superou os 40 milímetros, enquanto as rajadas de vento mais intensas alcançaram 57,6 km/h na estação meteorológica do bairro Pinheirinho.

No Novo Mundo, uma árvore caiu sobre a via, e no Bacacheri, moradores solicitaram lonas para conter infiltrações. A Defesa Civil ainda atendeu um caso de alagamento em Santa Felicidade. Não foram registradas quedas de energia durante o temporal.

Como fica o tempo no sábado?

O núcleo mais intenso do sistema já se deslocou do território paranaense, mas o tempo segue instável ao longo do dia. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a oscilação da nebulosidade pode provocar chuvas fracas e isoladas nas cidades do Leste do Estado, especialmente à tarde.

Da Região Metropolitana de Curitiba até o Litoral, ainda há risco de rajadas de vento moderadas a fortes. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta vermelho de perigo para ventos intensos na faixa litorânea, válido até 21h deste sábado (08/11).