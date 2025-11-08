Tornado em Rio Bonito do Iguaçu já soma 432 vítimas e 5 mortes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Já são 432 pessoas atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e serviços de saúde em Rio Bonito do Iguaçu, cidade da Região Centro-Sul paranaense devastada por um tornado de nível F-2 na sexta-feira (07/11). Nove pessoas sofreram ferimentos graves, algumas precisando passar por cirurgias. As equipes garantem que todas as vítimas em áreas visíveis já receberam socorro médico.

O governador Ratinho Junior seguiu para o município junto com o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, o coordenador da Defesa Civil estadual, coronel Fernando Schunig, o subcomandante-geral dos Bombeiros, coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto, e o secretário das Cidades, Guto Silva.

+ Leia mais Tornado no Paraná: Vídeos mostram cidade do interior devastada

O cenário é desolador: as forças de segurança confirmaram cinco mortes até agora – quatro em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava. Duas pessoas seguem desaparecidas, mas esse número pode aumentar nas próximas horas, já que as equipes continuam recebendo informações de familiares desesperados.

O levantamento de desalojados e desabrigados segue em andamento, com dados que mudam conforme os atendimentos avançam.

A Polícia Militar paranaense reforçou o policiamento desde ontem, montando um posto de comando em um posto de combustíveis e estabelecendo até um heliponto em um campo de futebol da cidade para agilizar os resgates.

Atualmente, 25 bombeiros militares trabalham na região, com outros 39 a caminho. O esforço conjunto inclui policiais militares, voluntários, funcionários da prefeitura e dezenas de equipes de saúde em uma corrida contra o tempo para salvar vidas.

A Defesa Civil Estadual já enviou 2.600 telhas, 900 cestas básicas, 225 colchões, 220 kits higiene, 104 kits higiene e 54 bobinas de lona. Nas próximas horas, chegarão mais 340 colchões, 300 cestas básicas, 50 kits higiene, 100 kits limpeza e 150 kits dormitório. Todo esse material será levado para um abrigo em Laranjeiras do Sul, cidade vizinha a menos de 20 quilômetros do epicentro da tragédia.

Vale lembrar que desde o início de novembro, o Paraná vem sendo castigado por fortes chuvas, tempestades, vendavais e granizo. O cenário catastrófico levou o Governo do Estado a adotar medidas emergenciais para liberar recursos, auxiliar vítimas e reconstruir áreas destruídas. Até sexta-feira (07/11), 14 cidades já estavam em situação de emergência.

Estradas

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) trabalha para manter a trafegabilidade de estradas e rodovias das áreas atingidas pelas fortes chuvas nesta sexta (07/11) e sábado (08/11). A PRC-158 em Rio Bonito do Iguaçu, que havia sido bloqueada na noite de sexta, já está liberada, assim como a PRC-466, em Guarapuava.

Trabalho conjunto entre equipes do DER/PR, empresas, prefeitura e população fez com que os trechos fossem liberados o mais rápido possível. Materiais podem ser encontrados nas laterais da pista, o que requer a atenção de motoristas que trafegam pelo local.

Na PR-170, os trabalhos devem se estender por mais tempo, com expectativa inicial de cerca de 10 dias para completa desobstrução e limpeza da rodovia, devido à intensidade dos estragos.

As chuvas do Paraná também afetaram rodovias das regiões Oeste e Norte, com quedas de árvores, mas todas já foram desobstruídas.