Tornado em Rio Bonito do Iguaçu: quem são as seis vítimas fatais

Seis pessoas perderam a vida no temporal que devastou o Paraná entre sexta (07/11) e sábado (08/11). A informação foi confirmada pelo Governo do Estado, que detalhou que cinco óbitos ocorreram em Rio Bonito do Iguaçu e um em Guarapuava.

Entre as vítimas de Rio Bonito do Iguaçu estão três homens (49, 57 e 83 anos) e duas mulheres (47 e 14 anos). Em Guarapuava, a vítima foi um homem de 53 anos – idade que precisou ser corrigida após informação inicial de que teria 60 anos.

O cenário ainda é de incerteza. Uma pessoa continua desaparecida, enquanto outras duas que estavam na mesma situação já foram localizadas. As equipes de resgate seguem recebendo informações de familiares e o número de vítimas pode aumentar nas próximas horas. Já são 53 bombeiros trabalhando intensamente na cidade mais afetada.

A rede hospitalar das regiões de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel está completamente mobilizada para atender as vítimas, especialmente as de Rio Bonito do Iguaçu. Até agora, 437 pessoas precisaram de atendimento médico. As equipes já conseguiram socorrer todos que estavam em áreas visíveis.

O Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) entrou em ação e começou a enviar suprimentos essenciais para a região, incluindo 2 mil unidades de soro. A Secretaria de Saúde também está despachando cerca de 10 mil unidades de 17 tipos diferentes de materiais médicos, como ataduras, seringas e compressas.

Autoridades ainda estão contabilizando o número de desalojados e desabrigados. Como a situação está em pleno desenvolvimento, os números podem mudar rapidamente.

A Defesa Civil já enviou para a cidade um pacote emergencial com 2.600 telhas, 1.200 cestas básicas, 565 colchões, além de kits de higiene, limpeza e dormitório, e 54 bobinas de lona.

Por enquanto, a Defesa Civil orienta que pessoas e instituições não enviem doações para a cidade neste momento inicial de atendimento emergencial. A instituição informará pelos canais oficiais, junto com a prefeitura, quais as principais necessidades e os locais destinados para receber doações.