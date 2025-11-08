Saiba onde doar para as vítimas do tornado em Rio Bonito do Iguaçu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em solidariedade às vítimas, municípios vizinhos a Rio Bonito do Iguaçu, devastada por um tornado de categoria F2 na escala Fujita, iniciaram uma série de campanhas de arrecadação neste sábado (8/11). Cerca de 90% da cidade foi destruída, com danos severos em residências, comércios e prédios públicos. Até o momento, seis mortes foram confirmadas, cinco delas dentro do município.

Segundo o prefeito Sezar Augusto Bovino, a situação é crítica. “Os três maiores mercados da cidade estão completamente destruídos. A cidade está praticamente arrasada, o que torna impossível fazer um levantamento detalhado neste momento. A partir de domingo, com a ajuda dos órgãos técnicos, teremos um panorama mais preciso desses danos”, declarou.

Além da força-tarefa mobilizada pelo Governo do Estado, a Defesa Civil enviou ao município 2.600 telhas, 1.200 cestas básicas, 565 colchões, 270 kits de higiene, 204 kits de limpeza, 150 kits dormitório e 54 bobinas de lona. Parte dos desabrigados será acolhida em Laranjeiras do Sul, cidade vizinha que também se organizou para receber as famílias afetadas.

Mesmo com o envio de mantimentos e equipamentos, toda ajuda é necessária. Em Francisco Beltrão, a prefeitura realiza uma campanha emergencial de arrecadação neste sábado, no Calçadão de Beltrão, no Centro da cidade. Estão sendo recebidos alimentos não perecíveis, cobertores, roupas, lonas e materiais de higiene pessoal.

Em Laranjeiras do Sul, as doações podem ser deixadas no Ginásio do Bancário, enquanto Guarapuava organiza uma ação solidária em parceria com o 16º Batalhão da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. As entregas podem ser feitas até às 18h deste sábado, na unidade dos Bombeiros no bairro Primavera.

Onde doar em Curitiba

Em Curitiba, o Provopar Estadual recebe doações até às 16h deste sábado (8/11) e também no domingo. O ponto de coleta fica na Rua Hermes Fontes, 315, no bairro Batel. Serão aceitos alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, água potável, produtos de higiene e materiais de limpeza.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também iniciou uma campanha emergencial de arrecadação para as famílias atingidas. As doações, como alimentos, roupas, calçados e água potável, podem ser entregues em qualquer unidade da PRF no Paraná.