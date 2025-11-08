Devastada pelo tornado, Rio Bonito do Iguaçu é símbolo do turismo de aventura no Paraná

Devastada por um tornado nesta sexta-feira (7/11), Rio Bonito do Iguaçu, no Sudoeste do Paraná, é uma das cidades mais conhecidas do estado pelo turismo de pesca e de aventura. Em abril deste ano, o município sediou o tradicional Campeonato Santiago de Pesca Esportiva, que atrai competidores e turistas de diversas regiões do Brasil. Além da pesca, o destino também oferece atividades de turismo ecológico e esportivo em meio às paisagens naturais do entorno.

O adjetivo “Bonito” no nome do município não é mera coincidência. O cenário natural impressiona com o Canyon formado pelo antigo leito do Rio Iguaçu, grandes quedas d’água, cachoeiras e a represa da Usina Hidrelétrica de Salto Santiago, um dos principais cartões-postais da região. As águas calmas e o entorno verde criam um destino ideal para quem busca contato direto com a natureza e tranquilidade.

Rodeada pela Mata Atlântica e integrada à rota turística Vales do Iguaçu, a cidade oferece trilhas ecológicas em áreas de preservação, fontes de águas termais e estrutura para esportes de aventura como rapel, rafting, arvorismo e escaladas. O Parque de Exposições Municipal é palco de eventos agropecuários e feiras regionais, reforçando o papel da cidade como ponto de encontro entre natureza, cultura e lazer.

Foto: Alex Garcia / Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu.

Outro destaque da economia local é o turismo religioso. As romarias e caminhadas de fé movimentam o calendário da cidade, especialmente as visitas à imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, no balneário do Alagado. Com pouco mais de 14 mil habitantes, Rio Bonito do Iguaçu tem a agricultura como base econômica e o turismo como uma das principais fontes de renda complementar para os moradores.

90% da cidade devastada

Diferente dos dias comuns, o cenário deste fim de semana é de destruição. O tornado, com ventos que chegaram a 250 km/h, destruiu 90% da infraestrutura urbana e rural do município. Casas foram arrasadas, veículos viraram sucata e áreas inteiras ficaram sem energia elétrica.

Neste sábado (08/11), o governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou estado de calamidade pública (Decreto nº 11.838/2025) em Rio Bonito do Iguaçu. A medida reconhece oficialmente a gravidade da situação e permite a adoção de ações emergenciais, como a dispensa de licitações, a mobilização imediata de recursos e a solicitação de apoio federal. O objetivo é agilizar o atendimento às famílias atingidas e garantir suporte à reconstrução da cidade.

O governador está no município acompanhando o trabalho da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de equipes estaduais, que atuam no resgate, na assistência às vítimas e no levantamento dos danos. O governo enviou ambulâncias, maquinários, caminhões e tropas de apoio de diversas regiões do estado para reforçar as operações.

A Defesa Civil já iniciou o envio de donativos e materiais para atendimento imediato à população. Foram distribuídas 2.600 telhas, 1.200 cestas básicas, 565 colchões, 270 kits de higiene, 204 kits de limpeza, 150 kits dormitório e 54 bobinas de lona. A instituição informou que, em parceria com a prefeitura, divulgará pelos canais oficiais os pontos de coleta e as principais necessidades de doações.