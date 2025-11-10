Bairro de Curitiba ganha nova praça em homenagem à importante moradora

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os moradores da CIC ganharam um novo espaço para convivência, lazer e prática esportiva. Neste sábado (8/11), o prefeito Eduardo Pimentel inaugurou a Praça Adelice dos Santos Silva, localizada na Rua Pedro Andreatta, esquina com a Estrada Velha do Barigui, no Sabará.

O local presta homenagem a uma das moradoras mais queridas e antigas da região. Adelice dos Santos Silva foi produtora rural, mãe de 14 filhos e reconhecida pelo envolvimento com o desenvolvimento do bairro. Generosa e acolhedora, ela ficou marcada por abrir as portas de sua casa para vizinhos e famílias em momentos de necessidade, tornando-se referência de solidariedade no Sabará.

Durante a cerimônia, familiares e amigos participaram da inauguração e celebraram o reconhecimento à memória de Adelice. Estiveram presentes os filhos Deusa, Adenir e Joana; os netos Thiago, Eloísa, Ryan, Gracielle, Joyce e Kauani; e os genros Antonio, Carlos e Marcelo.

Uma das filhas, Dezenir dos Santos, conhecida carinhosamente como Deusa, representou a família no evento e se emocionou com a homenagem. “Minha mãe sonhou com este lugar e agora ver ele se tornar realidade nos enche de orgulho. Eu sou muito grata a vocês por essa homenagem tão linda à nossa rainha, nossa mãe. Hoje é um dia que a gente está muito feliz”, afirmou.

A proposta para nomear o espaço foi apresentada pelo vereador Zezinho Sabará, autor do projeto de lei que deu origem à homenagem. A Prefeitura de Curitiba executou a obra com recursos próprios, atendendo a uma antiga solicitação dos moradores do bairro.

Durante a inauguração, o prefeito Eduardo Pimentel destacou o papel da praça como espaço de integração comunitária. “Nós queremos que as famílias frequentem esse espaço. Que joguem bola, que brinquem, que se exercitem e convivam em conjunto. Trazer o nome de alguém especial para a comunidade é gratificante para nós. O respeito e a credibilidade que a mãe e avó de vocês teve e tem é um exemplo a ser seguido”, declarou.

Projeto

O projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com o objetivo de criar um ambiente inclusivo e multifuncional, voltado a moradores de diferentes idades e perfis. A praça conta com quadra de futebol em grama sintética, academia ao ar livre, pista de caminhada e parquinho infantil.

Entre as melhorias, foi instalado um brinquedo multifuncional em madeira, com design moderno e seguro. Também foram realizados novos calçamentos e melhorias de acessibilidade, oferecendo mais conforto e mobilidade aos frequentadores. Veja, abaixo, como ficou o espaço:

Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM