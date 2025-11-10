Rua Iluminada da Família Moletta acelera preparativos para estreia neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um verdadeiro castelo medieval iluminado, soldados a postos e personagens que parecem saídos de um conto de fadas. Este é o cenário que está sendo montado a todo vapor na Rua Nicola Pellanda, 5.962, no Umbará. A tradicional Rua Iluminada da Família Moletta abre as portas para o público no próximo sábado (15/11), esquentando os motores para o Natal de Curitiba 2025.

Os preparativos estão em ritmo acelerado. Mais de 1,5 milhão de luzes estão sendo instaladas para garantir um espetáculo de encher os olhos. Este ano, o tema “medieval” promete transportar os visitantes para uma época de castelos e cavaleiros, em um passeio que dura cerca de duas horas e inclui passarela, gruta, áreas de gastronomia e um show diário de luzes que vai deixar todo mundo boquiaberto.

“Curitiba já se tornou um roteiro obrigatório para os turistas que gostam de vivenciar o clima de Natal. A Rua Iluminada é um dos pontos que não podem faltar nesse calendário, por isso nos dedicamos para garantir um grande espetáculo aos visitantes”, afirma Samuel Moletta, neto dos precursores e um dos organizadores da atração.

As residências e jardins da família, ao longo de 300 metros da via, também vão encantar crianças e adultos com suas decorações especiais. Em 2024, mais de 100 mil pessoas visitaram a Rua Iluminada, número que deve ser superado nesta temporada.

Da brincadeira em família ao evento oficial

A história da Rua Iluminada tem aquele DNA familiar que encanta. Samuel lembra que tudo começou de forma simples, como uma brincadeira entre parentes. No Natal de 1996, os primeiros enfeites luminosos chamaram atenção, atraindo curiosos para a região. A tradição seguiu até 2002, quando precisou ser interrompida pela falta de apoio.

Mais de uma década depois, em 2016, o espetáculo retornou e, em 2023, passou a integrar a programação oficial de Natal de Curitiba. A abertura oficial do Natal de Curitiba 2025, aliás, ocorre no dia 24 de novembro com a estreia do Natal da Praça Santos Andrade, no Centro.

“Recebemos muitos visitantes novos durante a temporada de Natal, mas há aqueles que vêm todos os anos para conferir as novidades. Para quem gosta do Natal, é um convite para sonhar”, comenta o organizador.

Vale lembrar que as famílias que visitarem a atração no Umbará poderão levar seus animais de estimação e há estacionamento pago no local.

Serviço

Rua Iluminada da Família Moletta

Data: de 15 de novembro a 4 de janeiro

Local: Rua Nicola Pellanda, 5962, Umbará

Horário: domingo a quinta-feira, das 19h30 às 22h30; sextas e sábados, das 19h30 às 23 horas

Ingressos: vendas pelo site a partir do dia 15 de outubro ou diretamente na bilheteria, a partir de 15 de novembro. R$ 36 (inteira); R$ 18 (meia-entrada) e R$ 25 (ingresso social com a doação de 1 kg de alimento não perecível)

Mais informações e ingressos no site da atração

Com realização da Prefeitura de Curitiba, o Natal de Curitiba 2025 é apresentado pelo Bradesco e também tem como patrocinadores: Governo do Paraná, Ademicon, Condor Super Center, O Boticário, Rumo, Grupo Potencial, Ligga, Uninter, Electrolux, Volvo do Brasil, PUCPR/Grupo Marista, Família Madalosso, Consórcio Servopa, MiniPreço, Tenda, Cenarium Brasil, Favretto, Abrasel-PR, Leroy Merlin, Valor Real Construtora, Realiza Eventos e Festtone. A programação ocorre de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.