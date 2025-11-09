Faltam 15 dias para o início do Natal de Curitiba: confira calendário de atrações

Faltam 15 dias para o início das celebrações do Natal de Curitiba 2025. A grande abertura está marcada para o dia 24 de novembro, na Praça Santos Andrade. O espetáculo de estreia será A Inesquecível Fábrica de Emoções, com bailarinos e projeções na fachada do Teatro Guaíra. Durante 44 dias, crianças e adultos poderão acompanhar a programação, que vai até 23 de dezembro. A decoração natalina permanecerá iluminando a cidade até 6 de janeiro de 2026.

A Prefeitura prevê que esta será a maior temporada de fim de ano da história de Curitiba e também do Brasil. No Centro, o público poderá conferir diversas atrações: o Natal de O Boticário na Rua XV, com sua roda-gigante; o auto de Natal no Largo da Ordem; o carrossel e o show inédito do Natal Condor no Passeio Público; além da projeção mapeada da Catedral de Luz Ademicon, na Praça Tiradentes.

As feiras de Natal das praças Osório e Santos Andrade seguem confirmadas, assim como o novo Desfile de Natal da Rua XV. Já o tradicional Natal do Bradesco no Palácio Avenida começa em 6 de dezembro, com seis apresentações do coral formado por 90 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento.

Entre as novidades, está o Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, atração inédita no Brasil. No Parque Barigui, o público poderá assistir a shows ao vivo e visitar duas experiências gratuitas: o Parque Mágico Disney, que trará a maior árvore de Natal da história da cidade (35 metros de altura), e o Disney+ Open Air, com sessões de filmes ao ar livre.

Outro destaque é a volta da Maria Fumaça Rumo ao Natal, com o Papai Noel a bordo da locomotiva de 1950, percorrendo Curitiba e Região Metropolitana. A programação também se espalhará por pontos turísticos como o Jardim Botânico e os parques Tanguá e Náutico, além de espetáculos nas regionais da cidade. Entre os eventos tradicionais, estão o Natal das famílias Moletta e Madalosso, os balés nas Ruínas de São Francisco e apresentações em teatros e igrejas.

Programação das atrações do Natal Curitiba 2025

Praça Santos Andrade: Espetáculos inéditos “A Inesquecível Fábrica de Emoções” e “Abrace o Mundo”, decorações e experiências interativas no jardim da praça, trenzinho elétrico para crianças, Casa do Papai Noel, feirinhas, árvore de luz com 20 metros e duas árvores de 18 metros. Abertas de segunda a domingo, das 10h às 22h, de 24 de novembro a 23 de dezembro.

A Inesquecível Fábrica de Emoções: Apresentações nos dias 24, 25, 26 e 28 de novembro; 1º a 6, 8 a 11 e 21, 22 e 23 de dezembro, às 21h;

Abrace o Mundo: Apresentações nos dias 27 de novembro a 23 de dezembro (menos quartas), às 20h;

Natal O Boticário na XV: Nos dias 25 de novembro a 26 de dezembro (espetáculo 2 de dezembro). Roda gigante de terça a domingo, das 16h às 22h (roda-gigante).

Catedral de Luz Ademicon: Espetáculo de luzes, projeções e efeitos especiais no interior da Catedral de Curitiba, na Praça Tiradentes, com orquestra e cantores. Combina tradição, inovação e espiritualidade. De 29 de novembro a 4 de dezembro, de sábado a quinta-feira, às 19h30, 20h45, 22h e 23h. Gratuito, com agendamento.

Casa do Pão de Mel do Bosque Alemão: O Oratório de Bach se transforma na Casa de Pão de Mel, com a Oficina de Bolachas Natalinas e decoração inspirada em doces. Destaques para a árvore de 10 metros, a iluminação da trilha João e Maria, a fachada da Casa Mila e as estrelas de Belém nos jardins. De 27 de novembro a 21 de dezembro, de quinta a domingo, das 11h às 18h. Gratuito.

Natal de Bonecos no Memorial de Curitiba: Espetáculos de bonecos no palco do Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem, com histórias inspiradoras conduzidas por bonequeiros curitibanos. O espaço ganha clima natalino com árvore iluminada e apresentações para todas as idades. Dias 13, 14, 20 e 21 de dezembro, aos domingos, às 11h30, 12h15 e 13h. Gratuito.

Natal nas Regionais: As Ruas da Cidadania recebem decoração especial com árvores e rosáceas de luz, além de espetáculo natalino produzido pela Fundação Cultural de Curitiba. A apresentação, protagonizada pelo Anjo Gabriel, mistura música e coreografia para contar a história do nascimento de Jesus. De 25 de novembro a 5 de dezembro, com sessões em todas as regionais. Gratuito.

Desfile de Natal na XV de Novembro: Fanfarra de Natal percorre o calçadão da Rua XV com atores, bailarinos e músicos caracterizados, interagindo com o público em um desfile cheio de cores e alegria. O trajeto vai da sede da ACP, na Rua Presidente Faria, até a Roda Gigante da XV. De 5 a 23 de dezembro, sextas às 18h e sábados às 12h. Gratuito.

Disney Celebra: Um Natal Inesquecível – Disney+ Open Air e Parque Mágico Disney: O Parque Barigui recebe duas atrações temáticas com o encanto da Disney. O Parque Mágico Disney oferece espaços fotografáveis e ativações de marcas, com destaque para a árvore de 35 metros. Já o Disney+ Open Air exibe filmes ao ar livre em um telão de 45 m². Parque Mágico: de 4 a 23 de dezembro, das 10h às 22h. Open Air: de 5 a 23 de dezembro, às 9h30, 15h e 19h (no dia 5, apenas 9h30 e 15h). Gratuito.

Natal Condor no Passeio Público: O mais antigo parque da cidade ganha carrossel veneziano, trenzinho sobre trilhos e o espetáculo inédito Um Sonho de Natal na Ilha das Ilusões, com a divertida Família Capivara e o Papai Noel. Destaques para a árvore de luz de 15 metros e a decoração com microlâmpadas nos portais. De 29 de novembro a 23 de dezembro, de terça a domingo, às 19h15. Gratuito.

Maria Fumaça “Rumo ao Natal”: Locomotiva de 1950 com o Papai Noel a bordo percorre Curitiba e Região Metropolitana, passando por cartões-postais como o Jardim Botânico, parques Tanguá e Náutico e os Memoriais de Curitiba e Paranista. Espetáculos natalinos em todas as regionais aproximam o espírito de Natal das comunidades. Abertas de segunda a domingo, das 18h às 22h, de 24 de novembro a 23 de dezembro.

Natal da Família Moletta (Umbará): Decoração temática, shows e apresentações artísticas em um dos espaços mais tradicionais da temporada natalina. Atrações voltadas para toda a família, com praça de alimentação e luzes natalinas. Abertas de segunda a domingo, das 18h às 22h, de 24 de novembro a 23 de dezembro.

Natal da Família Madalosso (Santa Felicidade): Iluminação especial, coral natalino, presépio e árvore gigante em frente ao restaurante, com apresentações artísticas e musicais para todas as idades. Abertas de segunda a domingo, das 18h às 22h, de 24 de novembro a 23 de dezembro.

Ruínas de São Francisco: Espetáculos de balé ao ar livre, com encenações natalinas e trilha sonora temática. Cenário histórico ganha iluminação especial e programação diária. Abertas de quinta a domingo, das 19h às 22h, de 24 de novembro a 23 de dezembro.

Teatros, igrejas, santuários e templos pelos bairros: Concertos, autos e apresentações de corais com artistas locais, espalhados pelas regionais da cidade. Programação varia conforme o local. De 24 de novembro a 23 de dezembro.