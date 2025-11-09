Agito

Cerveja Artesanal provoca festa de quatro dias na região de Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Prefeitura De São José Dos Pinhais Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 09/11/25 08h30
Foto: Pixabay.

De 20 a 23 de novembro, São José dos Pinhais recebe a 8ª edição do Festival de Cerveja Artesanal. O evento, já consolidado no calendário da cidade, reúne uma ampla variedade de rótulos produzidos na Região Metropolitana de Curitiba, além de atrações musicais e opções gastronômicas para todos os públicos. As atividades acontecem no Parque São José.

O festival tem como propósito fortalecer a cadeia produtiva da cerveja artesanal, incentivando a inovação e reconhecendo o trabalho de quem investe em qualidade e identidade local. A última edição, realizada em maio de 2024, reuniu milhares de visitantes e destacou o crescimento do setor na região.

“O festival é uma celebração do orgulho que temos da cultura cervejeira local. Cada rótulo carrega um pouco da história e da dedicação de quem faz, e queremos que a população viva essa experiência ao nosso lado”, afirma a secretária de Cultura, Jéssica Carracci.

Além da diversidade de cervejas, o público encontrará opções para todos os gostos. Serão 12 food trucks oferecendo desde lanches e pratos típicos até doces e bebidas não alcoólicas, garantindo uma experiência completa para famílias e grupos de amigos. A entrada será gratuita.

A trilha sonora do festival ficará por conta de apresentações musicais diárias, com estilos que vão do rock ao sertanejo e ao pagode. A programação completa, com os horários e atrações confirmadas, será divulgada em breve pelos canais oficiais da Prefeitura de São José dos Pinhais.

Serviço

8º Festival de Cerveja Artesanal de São José dos Pinhais
Data: de 20 a 23 de novembro
Local: Parque São José, localizado na Avenida das Torres, nº 100, em São José dos Pinhais
Entrada gratuita

