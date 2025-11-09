Ensaios da Anitta 2026 ganha data em Curitiba; pré-venda começa nesta semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba foi confirmada entre as cidades que receberão os Ensaios da Anitta 2026, série de shows que antecede o Carnaval. A apresentação está marcada para o dia 31 de janeiro (sábado), no Estádio Durival Britto e Silva, no bairro Rebouças. A pré-venda de ingressos começa nesta terça-feira (11/11), às 12h, pela plataforma Ingresse.

O calendário original da turnê incluía oito cidades em sete estados. As novas datas foram divulgadas neste domingo (9/11), com a inclusão de Curitiba, Ribeirão Preto e uma segunda apresentação no Rio de Janeiro.

A pré-venda será exclusiva para clientes do Mercado Pago, restrita a pessoas físicas que possuam cartão de crédito emitido pelo banco. Cada CPF poderá adquirir até dois ingressos. Os valores para Curitiba ainda não foram informados, mas devem seguir a média de outras cidades, que têm ingressos variando conforme os setores e lotes.

Curitiba recebeu edições anteriores dos Ensaios da Anitta

A capital paranaense foi palco de uma edição dos Ensaios em 2025, realizada na Pedreira Paulo Leminski. Na ocasião, o evento teve como tema “Maratona de Jogação”, celebrando o universo dos esportes e sua influência na cultura popular. O show contou com participações especiais de Xamã e Mari Fernandez e reuniu milhares de fãs.

Em 2026, o tema da temporada será “Cosmos”, inspirado na astrologia e no universo místico. A proposta é transportar o público para uma atmosfera cósmica, com figurinos e cenografia baseados nos signos e elementos do zodíaco.