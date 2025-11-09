Apostador de Curitiba fatura mais de meio milhão na Lotofácil 3534

Um curitibano acordou neste domingo (09/11) com o bolso recheado após acertar as 15 dezenas do concurso 3534 da Lotofácil, sorteado na noite de sábado (08/11). O felizardo da capital paranaense embolsou exatos R$ 565.361,37, dividindo o prêmio principal com outros dois apostadores de cidades mineiras – Passos e Monte Sião.
A sorte parece estar soprando a favor dos paranaenses. Além do grande vencedor, outras cinco apostas feitas em Curitiba bateram na trave e acertaram 14 números, garantindo um prêmio de R$ 1.718,02 para cada uma. No total, o Paraná teve 16 apostas premiadas nesta faixa.
Os números sorteados que mudaram a vida do sortudo curitibano foram: 01, 03, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22.
Resultado da Mega-Sena 2938
E a onda de sorte não parou por aí. No mesmo sábado, o concurso 2938 da Mega-Sena também sorriu para Curitiba. Uma aposta feita na capital acertou cinco dezenas e garantiu um prêmio de R$ 44.047,10, passando perto da bolada principal.
No entanto, ninguém conseguiu acertar as seis dezenas da Mega, fazendo o prêmio acumular para R$ 67 milhões. O próximo sorteio acontece na terça-feira (11/11), com apostadores de todo o país sonhando em mudar de vida com apenas alguns números.