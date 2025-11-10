Curitiba tem 61 pontos de coleta de doações para Rio Bonito do Iguaçu

A Prefeitura de Curitiba tem, neste momento, 61 pontos de coleta de doações para ajudar as vítimas do tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, na região Centro-Sul do Paraná, na noite de sexta-feira (7/11).
Todos os pontos são unidades da Fundação de Ação Social (FAS), responsável pelo Disque Solidariedade, serviço municipal de coleta, triagem e distribuição de doações destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social e em casos de calamidade ou emergência.
Os 61 locais de coleta incluem os 39 Centros de Referência da Assistência Social (Cras), distribuídos por toda a cidade, os dez Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), dez Núcleos da FAS nas Ruas da Cidadania, além do próprio Disque Solidariedade, que funciona na sede da FAS, no Campo Comprido. Há ainda a Rede de Proteção Animal, que funciona no Passeio Público.
Além dos pontos da prefeitura, a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) também se tornou ponto de arrecadação.
O que doar para Rio Bonito do Iguaçu
Os produtos de maior necessidade são alimentos não perecíveis — preferencialmente montados em forma de cestas básicas —, água mineral, produtos de higiene pessoal e de limpeza, além de roupas em bom estado e cobertores.
Já a Rede de Proteção Animal está arrecadando ração para cães e gatos que pertencem aos moradores e cuidadores de Rio Bonito do Iguaçu.
Desde o fim de semana, a mobilização tem crescido em todas as regionais. No domingo (9/11), o Disque Solidariedade arrecadou 910 peças de roupas e calçados, 83 quilos de alimentos, 20 cestas básicas, 136 litros de água mineral, quatro colchões, além de produtos de limpeza e higiene.
“Fazemos um apelo à população para que participe desta grande corrente de solidariedade. Se possível, pedimos que as doações já sejam entregues separadas — roupas masculinas, femininas, infantis e calçados — para que possamos fazer a destinação o mais rápido possível às famílias que precisam”, reforçou o presidente da FAS, Renan de Oliveira Rodrigues.
Ele destacou ainda o histórico de solidariedade dos curitibanos. “A população de Curitiba é muito solidária e nos apoia em todas as campanhas que a prefeitura lança. Pedimos agora o apoio para que nossos irmãos de Rio Bonito do Iguaçu passem por esse momento tão difícil sendo cuidados e amparados por todos os paranaenses”, afirmou.
Locais e horários de entrega das doações
Durante a semana, todas as unidades da FAS que participam da campanha funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
As doações de ração comercial em embalagens fechadas devem ser entregues na sede da Rede de Proteção Animal, localizada no Passeio Público, no Centro. O atendimento ocorre de terça a sexta-feira, das 9h às 16h.
O diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Edson Evaristo, explica que as doações vão atender os animais de estimação das famílias e cuidadores atingidos pelo tornado.
Pontos de arrecadação
Regional Bairro Novo
Cras Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1.691 – Sítio Cercado
Cras Madre Tereza – Rua Guaçuí, 6.001 – Sítio Cercado
Cras Umbará – Rua Deputado Pinheiro Junior, 1.650 – Umbará
Cras Xapinhal – Rua Francisco José Lobo, 416 – Sítio Cercado
Creas Bairro Novo – Rua João Maranho, 58 – Sítio Cercado
Núcleo da FAS – Rua da Cidadania Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1.700 – Sítio Cercado
Regional Boa Vista
Cras Boa Vista – Rua Luiza Lélia Gulin Geronasso, 313 – Boa Vista
Cras Atuba – Rua João Batista Scucatto, 120 – Atuba
Cras Bairro Alto – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 323 – Bairro Alto
Cras Pilarzinho – Rua Guy de Maupassant, 177 – Pilarzinho
Cras Cachoeira – Rua Rolando Salin Zappa Mansur, 354 – Cachoeira / Parque das Nascentes
Creas Boa Vista – Rua Lodovico Geronazzo, 1314 – Boa Vista
Núcleo da FAS – Rua da Cidadania do Boa Vista – Av. Paraná, 3.600 – Bacacheri Sala 26
Regional Boqueirão
Cras Alto Boqueirão – Rua Wilson Dacheux Pereira, 1.490, esq. com Rua Arthur Manoel Iwersen – Alto Boqueirão
Cras Boqueirão – Rua da Cidadania Boqueirão – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430, sala 54
Cras Iguape Cidadania – Rua Maestro Carlos Frank, 777 – Boqueirão
Cras Vila São Pedro – Rua 1º de Maio, 1.214 – Praça Nelson Satenarski Monteiro – Xaxim
Creas Boqueirão – Rua Anne Frank, 3.272 – Boqueirão
Núcleo da FAS – Rua da Cidadania Boqueirão – Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão
Regional Cajuru
Cras Cajuru – Rua Pedro Violani, 314 Cajuru
Cras Iguaçu – Rua Leonardo Novicki, 983 – Cajuru
Cras Uberaba – Rua Augusto David de Moraes, 160 – Uberaba
Cras União Ferroviária – Rua Antônio Tortato, 100 – Uberaba
Cras Acrópole – Rua Antônio Moreira Lopes, 328 – Cajuru
Creas Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 1.588 – Cajuru
Núcleo da FAS – Rua da Cidadania Cajuru – Rua Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru
Regional CIC
Cras Barigui – Rua Senador Accioly Filho, 3300 – CIC
Cras Corbélia – Rua Professora Cecília Iritani, 510 – São Miguel
Cras Nossa Senhora da Luz – Rua Davi Xavier da Silva, 451 – CIC
Cras Vila Sandra – Rua Maria Homan Wisniewski, 717 – CIC
Cras Vila Verde – Rua Ney Pacheco, 465 – CIC
Creas CIC – Rua Padre Gaston, 555 – CIC
Núcleo da FAS – Administração Regional CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 – CIC
Regional Matriz
Cras Matriz – Rua Monsenhor Celso, 35 – Centro
Cras Vila Torres – Rua Aquelino Orestes Baglioli, 120 – Prado Velho
Creas Matriz – Rua Francisco Torres, 594 – Centro
Núcleo da FAS – Administração Regional Matriz – Praça Rui Barbosa – Centro
Regional Pinheirinho
Cras Novo Mundo – Av. Brasília, 5.931 – Novo Mundo
Cras Cidadania Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2.033 – Pinheirinho
Creas Pinheirinho – Rua Doutor Manoel Linhares de Lacerda, 432 – Capão Raso
Núcleo da FAS – Rua da Cidadania Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso
Regional Portão
Cras Santa Quitéria – Rua Professor Fábio de Souza, 943
Cras Parolin – Rua Francisco Parolin, 881 – Parolin
Creas Portão – Rua Isaac Guelmann, 4.043 – Portão
Núcleo da FAS – Rua da Cidadania Portão – Rua Carlos Klemtz, 1.700 – Fazendinha
Regional Santa Felicidade
Cras Bom Menino – Rua Luciano Hella, 322 – Campina do Siqueira
Cras Cidadania Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade
Cras São Braz – Rua Jaçanã, 447 – São Braz
Creas Santa Felicidade – Rua Via Vêneto, 2274 – Santa Felicidade
Núcleo da FAS – Rua da Cidadania Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade
Regional Tatuquara
Cras Monteiro Lobato – Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 300 – Tatuquara
Cras Pompéia – Rua Heitor Ferreira, 125 – Tatuquara
Cras Rio Bonito – Rua Marcos Bertoldi, 442 – Campo de Santana
Cras Santa Rita – Rua Enett Dubard, 602 – Tatuquara
Cras Caximba – Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8280 – Caximba
Cras Dom Bosco – Rua Júlio Pereira Sobrinho, 102 – Campo de Santana
Cras Laguna – Rua Jovenilson Américo de Oliveira, 1.510 – Tatuquara
Creas Tatuquara – Rua José Krenchiklova, 555 – Tatuquara
Disque Solidariedade
Rua Eduardo Sprada, 4520 – Campo Comprido
Rede de Proteção Animal
Passeio Público – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro. De terça a sexta-feira, das 9h às 16h.