Curitiba tem 61 pontos de coleta de doações para Rio Bonito do Iguaçu

A Prefeitura de Curitiba tem, neste momento, 61 pontos de coleta de doações para ajudar as vítimas do tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, na região Centro-Sul do Paraná, na noite de sexta-feira (7/11).

Todos os pontos são unidades da Fundação de Ação Social (FAS), responsável pelo Disque Solidariedade, serviço municipal de coleta, triagem e distribuição de doações destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social e em casos de calamidade ou emergência.

Os 61 locais de coleta incluem os 39 Centros de Referência da Assistência Social (Cras), distribuídos por toda a cidade, os dez Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), dez Núcleos da FAS nas Ruas da Cidadania, além do próprio Disque Solidariedade, que funciona na sede da FAS, no Campo Comprido. Há ainda a Rede de Proteção Animal, que funciona no Passeio Público.

Além dos pontos da prefeitura, a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) também se tornou ponto de arrecadação.

O que doar para Rio Bonito do Iguaçu

Os produtos de maior necessidade são alimentos não perecíveis — preferencialmente montados em forma de cestas básicas —, água mineral, produtos de higiene pessoal e de limpeza, além de roupas em bom estado e cobertores.

Já a Rede de Proteção Animal está arrecadando ração para cães e gatos que pertencem aos moradores e cuidadores de Rio Bonito do Iguaçu.

Desde o fim de semana, a mobilização tem crescido em todas as regionais. No domingo (9/11), o Disque Solidariedade arrecadou 910 peças de roupas e calçados, 83 quilos de alimentos, 20 cestas básicas, 136 litros de água mineral, quatro colchões, além de produtos de limpeza e higiene.

“Fazemos um apelo à população para que participe desta grande corrente de solidariedade. Se possível, pedimos que as doações já sejam entregues separadas — roupas masculinas, femininas, infantis e calçados — para que possamos fazer a destinação o mais rápido possível às famílias que precisam”, reforçou o presidente da FAS, Renan de Oliveira Rodrigues.

Ele destacou ainda o histórico de solidariedade dos curitibanos. “A população de Curitiba é muito solidária e nos apoia em todas as campanhas que a prefeitura lança. Pedimos agora o apoio para que nossos irmãos de Rio Bonito do Iguaçu passem por esse momento tão difícil sendo cuidados e amparados por todos os paranaenses”, afirmou.

Locais e horários de entrega das doações

Durante a semana, todas as unidades da FAS que participam da campanha funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

As doações de ração comercial em embalagens fechadas devem ser entregues na sede da Rede de Proteção Animal, localizada no Passeio Público, no Centro. O atendimento ocorre de terça a sexta-feira, das 9h às 16h.

O diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Edson Evaristo, explica que as doações vão atender os animais de estimação das famílias e cuidadores atingidos pelo tornado.

Pontos de arrecadação

Regional Bairro Novo

Cras Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1.691 – Sítio Cercado

Cras Madre Tereza – Rua Guaçuí, 6.001 – Sítio Cercado

Cras Umbará – Rua Deputado Pinheiro Junior, 1.650 – Umbará

Cras Xapinhal – Rua Francisco José Lobo, 416 – Sítio Cercado

Creas Bairro Novo – Rua João Maranho, 58 – Sítio Cercado

Núcleo da FAS – Rua da Cidadania Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1.700 – Sítio Cercado

Regional Boa Vista

Cras Boa Vista – Rua Luiza Lélia Gulin Geronasso, 313 – Boa Vista

Cras Atuba – Rua João Batista Scucatto, 120 – Atuba

Cras Bairro Alto – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 323 – Bairro Alto

Cras Pilarzinho – Rua Guy de Maupassant, 177 – Pilarzinho

Cras Cachoeira – Rua Rolando Salin Zappa Mansur, 354 – Cachoeira / Parque das Nascentes

Creas Boa Vista – Rua Lodovico Geronazzo, 1314 – Boa Vista

Núcleo da FAS – Rua da Cidadania do Boa Vista – Av. Paraná, 3.600 – Bacacheri Sala 26

Regional Boqueirão

Cras Alto Boqueirão – Rua Wilson Dacheux Pereira, 1.490, esq. com Rua Arthur Manoel Iwersen – Alto Boqueirão

Cras Boqueirão – Rua da Cidadania Boqueirão – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430, sala 54

Cras Iguape Cidadania – Rua Maestro Carlos Frank, 777 – Boqueirão

Cras Vila São Pedro – Rua 1º de Maio, 1.214 – Praça Nelson Satenarski Monteiro – Xaxim

Creas Boqueirão – Rua Anne Frank, 3.272 – Boqueirão

Núcleo da FAS – Rua da Cidadania Boqueirão – Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão

Regional Cajuru

Cras Cajuru – Rua Pedro Violani, 314 Cajuru

Cras Iguaçu – Rua Leonardo Novicki, 983 – Cajuru

Cras Uberaba – Rua Augusto David de Moraes, 160 – Uberaba

Cras União Ferroviária – Rua Antônio Tortato, 100 – Uberaba

Cras Acrópole – Rua Antônio Moreira Lopes, 328 – Cajuru

Creas Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 1.588 – Cajuru

Núcleo da FAS – Rua da Cidadania Cajuru – Rua Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru

Regional CIC

Cras Barigui – Rua Senador Accioly Filho, 3300 – CIC

Cras Corbélia – Rua Professora Cecília Iritani, 510 – São Miguel

Cras Nossa Senhora da Luz – Rua Davi Xavier da Silva, 451 – CIC

Cras Vila Sandra – Rua Maria Homan Wisniewski, 717 – CIC

Cras Vila Verde – Rua Ney Pacheco, 465 – CIC

Creas CIC – Rua Padre Gaston, 555 – CIC

Núcleo da FAS – Administração Regional CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 – CIC

Regional Matriz

Cras Matriz – Rua Monsenhor Celso, 35 – Centro

Cras Vila Torres – Rua Aquelino Orestes Baglioli, 120 – Prado Velho

Creas Matriz – Rua Francisco Torres, 594 – Centro

Núcleo da FAS – Administração Regional Matriz – Praça Rui Barbosa – Centro

Regional Pinheirinho

Cras Novo Mundo – Av. Brasília, 5.931 – Novo Mundo

Cras Cidadania Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2.033 – Pinheirinho

Creas Pinheirinho – Rua Doutor Manoel Linhares de Lacerda, 432 – Capão Raso

Núcleo da FAS – Rua da Cidadania Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso

Regional Portão

Cras Santa Quitéria – Rua Professor Fábio de Souza, 943

Cras Parolin – Rua Francisco Parolin, 881 – Parolin

Creas Portão – Rua Isaac Guelmann, 4.043 – Portão

Núcleo da FAS – Rua da Cidadania Portão – Rua Carlos Klemtz, 1.700 – Fazendinha

Regional Santa Felicidade

Cras Bom Menino – Rua Luciano Hella, 322 – Campina do Siqueira

Cras Cidadania Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade

Cras São Braz – Rua Jaçanã, 447 – São Braz

Creas Santa Felicidade – Rua Via Vêneto, 2274 – Santa Felicidade

Núcleo da FAS – Rua da Cidadania Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade

Regional Tatuquara

Cras Monteiro Lobato – Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 300 – Tatuquara

Cras Pompéia – Rua Heitor Ferreira, 125 – Tatuquara

Cras Rio Bonito – Rua Marcos Bertoldi, 442 – Campo de Santana

Cras Santa Rita – Rua Enett Dubard, 602 – Tatuquara

Cras Caximba – Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8280 – Caximba

Cras Dom Bosco – Rua Júlio Pereira Sobrinho, 102 – Campo de Santana

Cras Laguna – Rua Jovenilson Américo de Oliveira, 1.510 – Tatuquara

Creas Tatuquara – Rua José Krenchiklova, 555 – Tatuquara

Disque Solidariedade

Rua Eduardo Sprada, 4520 – Campo Comprido

Rede de Proteção Animal

Passeio Público – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro. De terça a sexta-feira, das 9h às 16h.