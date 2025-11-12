Heroico: ferido, motorista de van acidentada na BR-376 salva 15 passageiros antes de incêndio

Mesmo ferido, o motorista da van envolvida no grave acidente com dois caminhões na BR-376, em Guaratuba, conseguiu salvar os 15 familiares que estavam a bordo. A colisão ocorreu por volta das 4h40 da manhã desta quarta-feira (12/11), no quilômetro 667 da rodovia, trecho conhecido como Curva da Santa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor conseguiu retirar todos os passageiros do veículo antes que ele fosse completamente tomado pelo fogo.
De acordo com o relato dos agentes, o homem utilizou uma faca para cortar os cintos de segurança e resgatar um a um os familiares, que viajavam em direção ao parque Beto Carrero World, em Santa Catarina. Segundo informações apresentadas no Bom Dia Paraná, da RPC TV, a viagem havia começado em Prudentópolis, no Centro-Sul do Paraná.
O trecho onde o acidente aconteceu estava em obras. Apenas a faixa da esquerda estava liberada para o tráfego, com sinalização indicando fluxo lento. Segundo a PRF, o motorista de um caminhão-baú, ao se deparar com a fila de veículos parados, tentou desviar para as faixas central e direita, que estavam interditadas para as obras.
Após percorrer parte do trecho fechado, o caminhão retornou bruscamente para a pista liberada e atingiu a van, que foi arremessada contra a mureta de proteção. Em seguida, o caminhão colidiu contra a traseira de uma carreta. O impacto foi tão forte que a cabine do caminhão se desprendeu do chassi, ficando presa ao outro veículo, enquanto o baú foi arremessado para a faixa lateral.
Com as colisões, tanto a van quanto o caminhão pegaram fogo. O motorista do caminhão-baú morreu no local. Dos ocupantes da van, um jovem de 21 anos e uma criança de oito foram socorridos em estado grave e encaminhados a hospitais da região. A criança teve um trauma na região do abdômen.
Além das vítimas graves, uma mulher teve ferimentos leves, e os demais familiares conseguiram escapar sem lesões. O motorista da carreta também teve ferimentos leves e recusou encaminhamento ao hospital.
Equipes da PRF, concessionária, Corpo de Bombeiros, perícia e Instituto Médico-Legal (IML) permanecem no local realizando o atendimento e o levantamento das causas do acidente. A pista chegou a ser interditada em ambos os sentidos durante o resgate e o combate ao incêndio, o que provocou um congestionamento de 24 km na região.
