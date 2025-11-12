Acidente gravíssimo na BR-376 deixa uma pessoa morta e outras 14 feridas; Bloqueio total e incêndio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma pessoa morreu em um acidente gravíssimo na BR-376, na manhã desta quarta-feira (12/11), na BR-376, sentido Santa Catarina. O km 667 da rodovia está completamente interditado e há um congestionamento de ao menos 10 quilômetros. O acidente envolveu, em princípio, dois caminhões e uma van, que seguiam sentido Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que a pessoa em óbito era motorista de um dos caminhões e que foram 14 feridos.

O gravíssimo acidente ocorreu no trecho de Tijucas do Sul da rodovia, por volta das 4h40, segundo a concessionária que administra a rodovia. Fotos que circulam pelas redes sociais mostram veículos incendiados e muitos destroços espalhados pela pista. O acidente ocorreu em um trecho da pista que está em obras de recapagem de asfalto.

Equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros e PRF estão no local para prestar atendimento.

Com informações do Bom Dia Paraná, da RPC.

Foto: Reprodução/RPC/Luiz Cesar dos Santos.

