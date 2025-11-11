Motociclista morre em grave acidente envolvendo caminhões no Contorno Leste

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grave acidente provocou a morte de um motociclista de 36 anos na tarde desta terça-feira (11/11), no Contorno Leste, na BR-116. A colisão lateral aconteceu por volta das 15h, no km 100 da rodovia, no sentido Curitiba, em São José dos Pinhais, região metropolitana.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu um caminhão Mercedes-Benz L 1318, outro caminhão que não foi localizado e uma motocicleta Yamaha Drag Star 650. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O impacto da batida mobilizou equipes de resgate e forças policiais, que interditaram duas faixas da rodovia no sentido decrescente para atendimento da ocorrência e realização da perícia.

Após algumas horas de congestionamento, a pista foi liberada e o fluxo de veículos voltou a fluir na região. As causas do acidente ainda serão investigadas.