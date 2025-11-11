Região de Curitiba

Motociclista morre em grave acidente envolvendo caminhões no Contorno Leste

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 11/11/25 19h04
Foto: Divulgação | PRF | imagem ilustrativa

Um grave acidente provocou a morte de um motociclista de 36 anos na tarde desta terça-feira (11/11), no Contorno Leste, na BR-116. A colisão lateral aconteceu por volta das 15h, no km 100 da rodovia, no sentido Curitiba, em São José dos Pinhais, região metropolitana.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu um caminhão Mercedes-Benz L 1318, outro caminhão que não foi localizado e uma motocicleta Yamaha Drag Star 650. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

+ Leia mais

O impacto da batida mobilizou equipes de resgate e forças policiais, que interditaram duas faixas da rodovia no sentido decrescente para atendimento da ocorrência e realização da perícia.

Após algumas horas de congestionamento, a pista foi liberada e o fluxo de veículos voltou a fluir na região. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna