Hotéis no Centro de Curitiba são interditados por falta de higiene e documentos

A terceira fase da Operação Checkout foi realizada na manhã desta terça-feira (11/11) percorrendo hotéis, pensões e estabelecimentos comerciais no Centro de Curitiba. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), por meio do Departamento de Inteligência (DTI).

O resultado foi a interdição de dois hotéis pela Vigilância Sanitária e a prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas. De acordo com a prefeitura, os estabelecimentos interditados apresentavam risco à saúde pública, sem condições sanitárias adequadas e de higiene.

Os proprietários dos hotéis fechados foram notificados e agora têm o prazo de 30 dias para realizarem as reformas e adequações necessárias para voltar a funcionar. Durante a operação, fiscais da Secretaria Municipal do Urbanismo também emitiram duas notificações por falta de alvará, também com prazo de 30 dias para apresentação do documento.

A prisão por tráfico ocorreu durante uma abordagem realizada pelo Grupo de Operações com Cães (GOC). No quarto do suspeito, os agentes localizaram 76 gramas de cocaína e 90 pinos com a droga, 20 gramas de crack, sete celulares e R$ 628 reais escondidos no forro de um banco. O homem foi encaminhado ao 1° Distrito Policial.

A Operação Checkout tem o objetivo de reforçar a segurança na área central da cidade. A ação foi executada pela Guarda Municipal de Curitiba, Polícia Civil (1° Distrito Policial), Secretaria Municipal do Urbanismo, Vigilância Sanitária e Copel. A operação é realizada a partir de um mapeamento de todos os hotéis e pensões da região central da cidade, feito pelo setor de inteligência da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito.