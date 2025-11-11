Obras do Novo Inter 2 bloqueiam cruzamento importante no Uberaba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores do Uberaba vão precisar encontrar caminhos alternativos para circular pelo bairro a partir desta quarta-feira (12/11). Um importante cruzamento será bloqueado temporariamente por conta das obras do Novo Inter 2, que não param de avançar pela cidade. O bloqueio total vai acontecer no cruzamento das ruas Guiroku Gastão Ayabe e Alvorada. Mas, segundo a Prefeitura, a situação é rápida – a previsão é de apenas um dia de interdição.

Para quem passar pelo local, a empresa responsável pela obra vai instalar toda aquela parafernália de segurança: sinalização temporária, barreiras, barris refletivos e cerquites. Tudo para proteger pedestres, trabalhadores e os motoristas que inevitavelmente vão passar por ali.

E aí, como faz para desviar?

Durante o bloqueio, os motoristas têm algumas opções para escapar da confusão:

Uma alternativa é entrar à esquerda na Rua Isac de Oliveira, depois à esquerda na Rua Antônio Brandalize, seguir à direita na Rua Flávio Mariano Ribas e, finalmente, à esquerda para acessar a Rua Pedro Locattelli Júnior, chegando à Rua José Rietmeyer para desviar do bloqueio.

Outra opção (essa é só pros antigos mesmo) é para quem está na Rua Aristeu Martins, que pode dobrar à direita na Rua Pacífico Guimarães Teixeira Filho para acessar a Rua Canal Belém e fugir do trecho em obras.

As ruas Canal Belém e Pedro Locattelli Júnior seguem liberadas para o trânsito local. Então, se você mora por ali, consegue chegar em casa numa boa.

O projeto do Novo Inter 2 faz parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável e prevê a requalificação de mais de 38 quilômetros do percurso das linhas Inter 2 e Interbairros II. Essas linhas não são pouca coisa: transportam cerca de 181 mil passageiros diariamente e conectam 28 bairros de Curitiba.