Restaurante vegetariano em Curitiba fecha as portas após nove anos

O GreenGo, restaurante especializado em culinária vegetariana que funcionava entre os bairros Batel e Bigorrilho, em Curitiba, anunciou o encerramento das atividades após nove anos de funcionamento. O comunicado foi publicado nas redes sociais do estabelecimento na segunda-feira (10/11).

Localizado na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, o restaurante se tornou um ponto de encontro para quem buscava opções sem produtos de origem animal, servindo refeições tanto no almoço quanto no jantar.

Em tom de despedida, os proprietários compartilharam um pouco da jornada do GreenGo. “Impactamos muitas pessoas durante esses anos, mostrando um pouquinho do universo vegetariano, convidando e instigando as pessoas a repensar seus hábitos, e somos muito orgulhosos dessa nossa jornada”.

A mensagem também trouxe um agradecimento especial aos frequentadores do espaço. “Aos clientes e colaboradores tão queridos que nos acompanharam esse tempo todo, nosso muito obrigado! Foi um prazer imenso viver tudo isso com vocês!”

A notícia do fechamento gerou comoção entre os clientes fiéis, que não pouparam manifestações de carinho nos comentários da publicação. “Vocês foram meu local favorito em Curitiba! Muitas jantas de dia dos namorados e datas especiais”, escreveu um cliente.

Foto: Facebook GreenGo

O sentimento de solidariedade também veio de outros estabelecimentos do segmento. “Sempre que uma empresa Veg fecha, eu lamento profundamente. Sabemos o quão desafiador é manter um negócio segmentado de pé”, comentou outro restaurante vegetariano da cidade.

Os proprietários não divulgaram os motivos que levaram ao encerramento das atividades do GreenGo.