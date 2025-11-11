Shopping de Curitiba realiza Natal Pet com fotos grátis com Papai Noel

Prepare o lacinho vermelho e escove bem o pelo do seu amigão de quatro patas! O Shopping Curitiba está com uma promoção de lamber os bigodes para os tutores que desejam eternizar o clima natalino com seus bichinhos. O tradicional centro comercial, conhecido por abrir as portas para iniciativas pet friendly, vai promover mais uma edição do já consagrado Natal Pet.

A nave dos bichinhos vai pousar no shopping por seis sábados consecutivos, começando em 15 de novembro e seguindo até 20 de dezembro, sempre das 14h às 18h. Durante o evento, seu companheiro peludo vai poder tirar uma foto com o Bom Velhinho e você ainda leva para casa, de graça, um registro impresso no formato 10×15. Que tal?

Ah, mas não é só chegar e fotografar! As vagas são limitadas e o interessado precisa garantir seu lugar através das redes sociais do shopping. O link para inscrições será liberado toda segunda-feira. E tem mais: para participar, é necessário doar 1 kg de ração, que será destinada a projetos de proteção animal. Uma caçada do bem para ajudar os peludos que ainda não encontraram um lar!

Quem já visitou o Shopping Curitiba neste fim de ano sabe que a decoração está de babar. A árvore principal de nove metros de altura e a fachada histórica iluminada com mais de 60 mil microlâmpadas transformaram o lugar num verdadeiro cenário de filme natalino.

Vale lembrar que a tradicional jabuticabeira do Largo Curitiba (Piso L2), um dos cartões-postais do shopping, também ganhou iluminação especial. E para completar o clima de magia, os corredores estão repletos de guirlandas, árvores decoradas e cantinhos especialmente preparados para aquela foto perfeita para o Instagram.

Serviço:

Natal Pet no Shopping Curitiba

Datas: 15/11, 22/11, 29/11, 06/12, 13/12 e 20/12

Horário: das 14h às 18h

Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 2.300. Centro, Curitiba (PR)

Inscrições: gratuitas, mediante doação de 1kg de ração

Mais informações: redes sociais do Shopping Curitiba