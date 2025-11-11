Árvores do Natal de Curitiba começam a ser montadas; veja onde

Por vários cantos de Curitiba as árvores do Natal 2025 já começaram a ser instaladas. Do Santa Cândida ao Tatuquara e do Cajuru a CIC, passando pelo Centro, serão mais de 50 estruturas espalhadas pela capital, que estão ganhando forma e sendo preparadas para receber pontos de luz ou decorações.
E tem novidade: duas árvores “vivas”, no Centro Histórico e no Jardim Botânico, que receberão 5 mil vasinhos de flores.
O circuito de árvores natalinas vai muito além dos cartões-postais da capital, chegando a parques, calçadões, avenidas, memoriais e espaços históricos. E a piazada das regionais também vai poder curtir, já que as dez Ruas da Cidadania terão estruturas de diversos tamanhos.
Quem gosta de coisas grandiosas vai se impressionar com a maior árvore de todas: um monumento de 35 metros que será montado no Parque Mágico do Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, no Parque Barigui. As demais estruturas variam entre 6,5 metros e 20 metros de altura.
Algumas atrações, inclusive, terão mais de uma árvore. Na Praça Santos Andrade, por exemplo, são três estruturas que vão embelezar o jardim e a frente do Prédio Histórico da UFPR. Já o Tanguá receberá duas árvores, que integrarão o cenário com o carrossel e o palco do auto de Natal que será encenado em dezembro.
Locais que vão integrar o Circuito de Árvores do Natal de Curitiba 2025
- Asilo São Vicente de Paulo (Cabral)
- Bosque Alemão (Vista Alegre)
- Bosque Zaninelli (Pilarzinho)
- Calçadão da Rua XV de Novembro (Centro)
- Calçadão do Água Verde
- Calçadão da Rua Izaac Ferreira da Cruz (Sítio Cercado)
- Câmara Municipal de Curitiba (Centro)
- Catedral/Praça Tiradentes (Centro)
- Igreja Santa Cândida
- Igreja do Capão Raso
- Igreja do Umbará
- Igreja do Perpétuo Socorro (Alto da Glória)
- Igreja do Hugo Lange
- Jardim Botânico
- Largo da Ordem
- Lago e rotatória do Parque Barigui (Santo Inácio)
- Memorial Paranista (São Lourenço)
- Memorial de Curitiba (Centro)
- Memorial Ucraniano/Parque Tingui (Pilarzinho)
- Mercado Municipal (Centro)
- Mercado Municipal do Capão Raso
- Parque Náutico (Alto Boqueirão)
- Parque Tanguá (Taboão)
- Parque Bacacheri
- Parque Papa Francisco (São Lourenço)
- Parque Lago Azul (Umbará)
- Portal e rotatória de Santa Felicidade
- Praça Santos Andrade (Centro)
- Praça da Espanha (Batel)
- Praça Oswaldo Cruz (Centro)
- Praça Zumbi dos Palmares (Pinheirinho)
- Praça das Nações (Alto da XV)
- Rodoferroviária (Centro)
- Rua Bley Zornig (Boqueirão)
- Ruínas de São Francisco (São Francisco)
- Sesc Paço da Liberdade (Centro)
- Travessa Nestor de Castro (Centro)
- Torre Panorâmica (Mercês)
- Ruas da Cidadania (Matriz, Boqueirão, Santa Felicidade, Portão/Fazendinha, CIC, Cajuru, Bairro Novo, Tatuquara, Boa Vista e Pinheirinho)