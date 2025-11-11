Árvores do Natal de Curitiba começam a ser montadas; veja onde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Por vários cantos de Curitiba as árvores do Natal 2025 já começaram a ser instaladas. Do Santa Cândida ao Tatuquara e do Cajuru a CIC, passando pelo Centro, serão mais de 50 estruturas espalhadas pela capital, que estão ganhando forma e sendo preparadas para receber pontos de luz ou decorações.

E tem novidade: duas árvores “vivas”, no Centro Histórico e no Jardim Botânico, que receberão 5 mil vasinhos de flores.

O circuito de árvores natalinas vai muito além dos cartões-postais da capital, chegando a parques, calçadões, avenidas, memoriais e espaços históricos. E a piazada das regionais também vai poder curtir, já que as dez Ruas da Cidadania terão estruturas de diversos tamanhos.

Quem gosta de coisas grandiosas vai se impressionar com a maior árvore de todas: um monumento de 35 metros que será montado no Parque Mágico do Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, no Parque Barigui. As demais estruturas variam entre 6,5 metros e 20 metros de altura.

Algumas atrações, inclusive, terão mais de uma árvore. Na Praça Santos Andrade, por exemplo, são três estruturas que vão embelezar o jardim e a frente do Prédio Histórico da UFPR. Já o Tanguá receberá duas árvores, que integrarão o cenário com o carrossel e o palco do auto de Natal que será encenado em dezembro.

Locais que vão integrar o Circuito de Árvores do Natal de Curitiba 2025

Asilo São Vicente de Paulo (Cabral)

Bosque Alemão (Vista Alegre)

Bosque Zaninelli (Pilarzinho)

Calçadão da Rua XV de Novembro (Centro)

Calçadão do Água Verde

Calçadão da Rua Izaac Ferreira da Cruz (Sítio Cercado)

Câmara Municipal de Curitiba (Centro)

Catedral/Praça Tiradentes (Centro)

Igreja Santa Cândida

Igreja do Capão Raso

Igreja do Umbará

Igreja do Perpétuo Socorro (Alto da Glória)

Igreja do Hugo Lange

Jardim Botânico

Largo da Ordem

Lago e rotatória do Parque Barigui (Santo Inácio)

Memorial Paranista (São Lourenço)

Memorial de Curitiba (Centro)

Memorial Ucraniano/Parque Tingui (Pilarzinho)

Mercado Municipal (Centro)

Mercado Municipal do Capão Raso

Parque Náutico (Alto Boqueirão)

Parque Tanguá (Taboão)

Parque Bacacheri

Parque Papa Francisco (São Lourenço)

Parque Lago Azul (Umbará)

Portal e rotatória de Santa Felicidade

Praça Santos Andrade (Centro)

Praça da Espanha (Batel)

Praça Oswaldo Cruz (Centro)

Praça Zumbi dos Palmares (Pinheirinho)

Praça das Nações (Alto da XV)

Rodoferroviária (Centro)

Rua Bley Zornig (Boqueirão)

Ruínas de São Francisco (São Francisco)

Sesc Paço da Liberdade (Centro)

Travessa Nestor de Castro (Centro)

Torre Panorâmica (Mercês)

Ruas da Cidadania (Matriz, Boqueirão, Santa Felicidade, Portão/Fazendinha, CIC, Cajuru, Bairro Novo, Tatuquara, Boa Vista e Pinheirinho)