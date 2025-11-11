Mais beleza

Árvores do Natal de Curitiba começam a ser montadas; veja onde

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 11/11/25 10h11
Montagem árvore de Natal no Oratório do Bosque Alemão.. Foto: Isabella Mayer/SECOM

Por vários cantos de Curitiba as árvores do Natal 2025 já começaram a ser instaladas. Do Santa Cândida ao Tatuquara e do Cajuru a CIC, passando pelo Centro, serão mais de 50 estruturas espalhadas pela capital, que estão ganhando forma e sendo preparadas para receber pontos de luz ou decorações.

E tem novidade: duas árvores “vivas”, no Centro Histórico e no Jardim Botânico, que receberão 5 mil vasinhos de flores.

O circuito de árvores natalinas vai muito além dos cartões-postais da capital, chegando a parques, calçadões, avenidas, memoriais e espaços históricos. E a piazada das regionais também vai poder curtir, já que as dez Ruas da Cidadania terão estruturas de diversos tamanhos.

Quem gosta de coisas grandiosas vai se impressionar com a maior árvore de todas: um monumento de 35 metros que será montado no Parque Mágico do Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, no Parque Barigui. As demais estruturas variam entre 6,5 metros e 20 metros de altura.

Algumas atrações, inclusive, terão mais de uma árvore. Na Praça Santos Andrade, por exemplo, são três estruturas que vão embelezar o jardim e a frente do Prédio Histórico da UFPR. Já o Tanguá receberá duas árvores, que integrarão o cenário com o carrossel e o palco do auto de Natal que será encenado em dezembro.

Locais que vão integrar o Circuito de Árvores do Natal de Curitiba 2025

  • Asilo São Vicente de Paulo (Cabral)
  • Bosque Alemão (Vista Alegre)
  • Bosque Zaninelli (Pilarzinho)
  • Calçadão da Rua XV de Novembro (Centro)
  • Calçadão do Água Verde
  • Calçadão da Rua Izaac Ferreira da Cruz (Sítio Cercado)
  • Câmara Municipal de Curitiba (Centro)
  • Catedral/Praça Tiradentes (Centro)
  • Igreja Santa Cândida
  • Igreja do Capão Raso
  • Igreja do Umbará
  • Igreja do Perpétuo Socorro (Alto da Glória)
  • Igreja do Hugo Lange
  • Jardim Botânico
  • Largo da Ordem
  • Lago e rotatória do Parque Barigui (Santo Inácio)
  • Memorial Paranista (São Lourenço)
  • Memorial de Curitiba (Centro)
  • Memorial Ucraniano/Parque Tingui (Pilarzinho)
  • Mercado Municipal (Centro)
  • Mercado Municipal do Capão Raso
  • Parque Náutico (Alto Boqueirão)
  • Parque Tanguá (Taboão)
  • Parque Bacacheri
  • Parque Papa Francisco (São Lourenço)
  • Parque Lago Azul (Umbará)
  • Portal e rotatória de Santa Felicidade
  • Praça Santos Andrade (Centro)
  • Praça da Espanha (Batel)
  • Praça Oswaldo Cruz (Centro)
  • Praça Zumbi dos Palmares (Pinheirinho)
  • Praça das Nações (Alto da XV)
  • Rodoferroviária (Centro)
  • Rua Bley Zornig (Boqueirão)
  • Ruínas de São Francisco (São Francisco)
  • Sesc Paço da Liberdade (Centro)
  • Travessa Nestor de Castro (Centro)
  • Torre Panorâmica (Mercês)
  • Ruas da Cidadania (Matriz, Boqueirão, Santa Felicidade, Portão/Fazendinha, CIC, Cajuru, Bairro Novo, Tatuquara, Boa Vista e Pinheirinho)

