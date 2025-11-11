Tornado em Rio Bonito do Iguaçu: imagens de uma tragédia sem precedentes

Quem não se emocionou com as imagens e os relatos vindos de Rio Bonito do Iguaçu região Centro Sul do Paraná, após a passagem devastadora de um tornado, tem uma pedra brita no peito (não um coração). Sonhos derrubados como se fossem nada pelos ventos fortíssimos de um furacão de categoria 3 na escala fujita, com ventos que passaram dos 300 km/h. Acompanhamos tudo desde a última sexta-feira.

O repórter fotográfico Ernani Ogata, parceiro da Tribuna, partiu de Curitiba nesta terça-feira (10) para registrar a luta dos moradores de Rio Bonito do Iguaçu para reconstruir a cidade. As cenas são tristes e lembram cenários de guerra, com a destruição total de alguns imóveis.

Por outro lado, voluntários arregaçaram as mangas tanto para ajudar a cobrir as casas, reerguer paredes e separar as toneladas de donativos que não param de chegar nos centros de apoio aos desabrigados. Este belo trabalho também está registrado nas imagens de Ernani, que você confere na galeria abaixo.

Destruição após o tornado em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Foto: Ernani Ogata

Mais uma morte

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou, nesta terça-feira (11/11), a sétima morte em decorrência do tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná. A vítima mais recente é José Eronides de Almeida, de 70 anos, que faleceu no sábado (8/11) em razão de uma insuficiência cardíaca aguda.